中職／新竹球場打不成的那一戰 1024天母補賽
中職聯盟今天公布補賽賽程，先前新竹棒球場因場地狀況被「退貨」的7月24日賽事，挪到10月24日天母球場開打，例行賽最後一戰則排到10月25日，味全龍隊將在天母出戰統一獅隊，這天也是總教練葉君璋的50歲生日。
下半季累積尚未補完賽程為6場，今天公布日期、場地，其中包括4場因雨延賽、1場配合U23世界盃更改場地，以及1場新竹球場「開箱」爭議後打不成的賽事。
原訂7月24日在新竹進行的龍隊與富邦悍將隊3連戰最終戰，挪到10月24日天母進行；龍隊另有3場主場補賽，分別是10月15日斗六面對統一獅隊、10月19日斗六面對中信兄弟隊，以及10月25日天母面對獅隊。
樂天桃猿隊有1場主場補賽，為10月20日面對獅隊；悍將隊則有1場主場補賽，為10月18日面對猿隊。
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