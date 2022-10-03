中職／足跡都是「兄弟」 路易士休兵日來找洪瑞河敘舊
傳奇洋砲路易士以台鋼雄鷹隊打擊教練的身分重回台灣，今天利用休兵日來台北，前往過去熟悉的兄弟飯店，與前兄弟象隊領隊洪瑞河碰面敘舊，造訪足跡滿是與兄弟相關的回憶，張張都令球迷直呼感動。
路易士征戰過台灣兩職棒聯盟，1994到96年間身披兄弟23號戰袍打下戰功彪炳，是球迷記憶中的傳奇洋砲，相隔26年重返中職戰場，加入所在地在高雄的雄鷹，助陣這支中職新軍。
雄鷹粉絲團今天分享路易氏的休兵日，文中透露念舊的他，一下飛機就想念起以前的老長官，問起 「How is Mr.Hung？」指的正是洪瑞河，因此趁今天北上赴兄弟飯店，與洪瑞河、前隊友李居明敘舊、話家常，許多過去的點點滴滴也湧現心頭。
球團分享的照片有路易士與兩人的照片，以及前往過去的兄弟球員宿舍、台北市立棒球場舊址改建的台北小巨蛋，張張都讓球迷勾起回憶；路易士在開訓日的訪問中，也曾提到對兄弟宿舍的回憶，包括當時隊友王光輝的兒子王威晨，總在宿舍跑來跑去。
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