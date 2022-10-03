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U23世界盃／張聖豪、曾頌恩入培訓隊 最終名單尚待確認

中央社／ 台北3日電
曾頌恩。 報系資料照
曾頌恩。 報系資料照

U23世界盃棒球賽培訓隊持續調整名單，原本預計今天公布正選名單，延後至6日確認，今天再加入2名中職中信兄弟球員，分別是捕手張聖豪、野手曾頌恩。

U23世界盃棒球賽培訓隊9月中公布第2階段28人培訓名單，旅美野手陳聖平已向球隊報到，之後又陸續調整替換球員，先後加入中職統一獅隊捕手張翔、野手楊竣翔、羅暐捷，還有日職樂天金鷲隊21歲左投王彥程、中職樂天桃猿隊投手莊昕諺。

今天培訓隊再加入2名球員，分別是兄弟隊捕手張聖豪、野手曾頌恩。張聖豪目前還沒有中職一軍出賽紀錄，本季二軍36場出賽，總計45打數敲出12支安打，打擊率2成67，也有17場蹲捕出賽紀錄。

曾頌恩曾於2021年在中職一軍出賽，目前本季還沒有上到一軍出賽紀錄，本季二軍出賽30場，總計66打數敲出16支安打，打擊率2成42。

原本預計今天公告正選24人名單，但因為名單尚待最後確認，延後至6日確認最後名單。U23世界盃棒球賽將於13日開打，開幕戰由台灣隊在天母棒球場迎戰哥倫比亞。

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