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中職／拚下半季第一 兄弟4日奧特羅先發對獅

中央社／ 台北3日電
中信兄弟先發投手奧特羅。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟先發投手奧特羅。記者黃仲裕／攝影

中華職棒中信兄弟隊明天有機會爬上下半季戰績首位，將與統一獅隊交手，派出洋投奧特羅先發搶勝，獅隊則由本土投手江辰晏應戰。

中華職棒中信兄弟隊9月戰績亮眼，總計21場比賽拿下16勝，還曾打出9連勝，下半季戰績慢慢追上排名首位的樂天桃猿隊，目前僅落後桃猿隊0.5場勝差。

中華職棒明天兩地開打，兄弟隊與統一獅隊於花蓮棒球場交手，兄弟隊派出奧特羅先發，奧特羅9月28日中職一軍初先發就有不錯表現，投5.2局失掉2分責失分、拿下中職生涯首勝，明天是首度與獅隊交手。

獅隊派出投手江辰晏先發，江辰晏上一場先發出賽對手就是兄弟，總計投6局失掉2分責失分、優質先發但無關勝敗，本季與兄弟交手總計5場（1場後援），戰績1勝3敗、對戰防禦率2.55，明天力拚替球隊延續勝場。

明天另外一地比賽樂天桃猿隊在主場樂天桃園棒球場迎戰味全龍隊，桃猿隊派出本季表現最穩定的本土投手黃子鵬先發，黃子鵬本季與龍隊對戰成績出色，4場先發拿下3勝、沒有敗績，對戰防禦率僅0.67。

龍隊則要派出洋投布里悍先發，布里悍本季與桃猿隊交手，總計7場先發戰績1勝3敗，被敲出1發全壘打，對戰防禦率2.62。

如果明天兄弟擊敗獅隊，桃猿又輸給龍隊，兄弟戰績將超越桃猿、爬上下半季戰績首位。

樂天桃猿 江辰晏 中華職棒

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