日職／巨人將留下監督原辰德 並積極網羅筒香嘉智等多名球星
讀賣巨人今年戰績再度落入B段班，而高層本日宣布將積極布局爭取網羅有原航平、松田宣浩、筒香嘉智等球星的機會，同時球隊副主席也表示，一定會留下監督原辰德。
本季巨人僅打出54勝67敗1和勝率4成的戰績，排名在央聯倒數第二，因此球隊計劃選秀會全力爭取高中頭號外野手浅野翔吾，並將積極於自由市場上進行補強，據傳巨人已針對挑戰大聯盟的有原航平、筒香嘉智以及日職巨星松田宣浩、森友哉、西勇輝等球員開始調查。
至於是否續約現任監督原辰德，球隊副主席也給出肯定的答案表示，「球隊肯定會繼續與原辰德合作，並且將針對投手進行重點補強。」
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