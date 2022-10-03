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日職／村上宗隆本季最後一搏 央聯三冠王再拚單季56轟

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
村上宗隆。 擷圖自養樂多燕子FB官方粉絲團
村上宗隆。 擷圖自養樂多燕子FB官方粉絲團

日職今年例行賽只剩最後一戰，已獲中央聯盟冠軍的養樂多隊，將在明治神宮球場迎戰橫濱隊，22歲重砲村上宗隆可望成為近18年首位、也是史上最年輕打擊三冠王，能否超越「世界全壘打王」王貞治單季55轟紀錄，將是最大焦點。

日職最近打擊三冠王是松中信彥，2004年效力大榮鷹隊（軟銀隊前身）打擊率3成58、全壘打44支、打點120分，在太平洋聯盟締造難得紀錄。

村上宗隆本季出賽140場是養樂多球員最多，只缺席兩場比賽，目前打擊率3成17、全壘打55支、打點132分都在中央聯盟排名第1；中日隊大島洋平打擊率3成14名列第2，但已結束143場例行賽，主導權都在養樂多，村上宗隆抱回三冠王沒有問題。

他在9月13日對巨人隊之戰轟出雙響砲，追平王貞治單季55轟紀錄，接下來13場比賽未有全壘打、打點，合計44次打數只有5支安打，包括兩支二壘打，打墼率不到1成，吞下多達20次三振，也被奉送13次四死球，本季打擊率從3成37一路掉到3成17。

養樂多昨天在大阪甲子園球場對戰阪神隊，村上宗隆沒有上場，今天回到東京主場最後一戰，監督高津臣吾在調度上有很大彈性，不管如何，村上宗隆保住三冠王完全OK。

養樂多退役洋砲瓦倫汀（Wladimir Balentien）2013年創下日職單季60轟紀錄，最近連續9個球季無人能破。

養樂多 村上宗隆

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