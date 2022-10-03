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中職啦啦隊專題／多角化經營打破同溫層 PS女孩人氣飆漲

聯合報／ 記者蘇志畬／專題即時報導
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters跨足籃壇。圖／取自Passion Sisters臉書粉絲團
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters跨足籃壇。圖／取自Passion Sisters臉書粉絲團

從2013年象Young女孩到隔年進化為Passion Sisters，中信兄弟球團在打造啦啦隊品牌上慢了一步，但如今人氣卻完全不輸，影響力甚至打破棒球同溫層，女孩個人形象提升也回饋到團隊，共贏共好。

2013年韓風應援的吹入，是中職各隊開始專心經營啦啦隊女孩的起點，從一開始象Young女孩，到中信集團接手後的Passion Sisters，起初都是8人編制，但隨著2016年開始全象主場，人數增加到12人，逐步成長至今已達17人之譜。

讓球迷感到溫暖、真誠為球員加油，是Passion Sisters致力的方向，由宏將多利安經紀公司打造整體形象，讓每位女孩展現出自己的特色，除了會跳舞，也有迷人笑容、熱情帶動。

隊長小安在2017年加入時，也是被兄弟球團、啦啦隊的形象吸引，機緣巧合下加入，「這幾年來，團隊的默契、舞蹈都進步很多，隨著啦啦隊越來越受到關注，我們的凝聚力也更強，希望給大家更好的形象。」

貴貴是Passion Sisters創隊成員之一，當時完全不懂棒球，後來開始跑圖書館、查網路資料惡補，如今已經可以跟朋友解釋規則，「現在很習慣球場，來這邊反而比較放鬆」。

啦啦隊人氣的急速提升，應援團團長小白也認為對球隊來說是好事，他舉例，就像球員也從以往專心打球變成要懂得行銷自己，「啦啦隊除了是球隊品牌，也是個人品牌，開始有這樣的概念出現」。

Passion Sisters很早就有品牌意識，從2015年開始推出單曲，YouTube官方頻道累積訂閱超過6萬人，綜藝節目「全明星運動會」、「飢餓遊戲」等也看得見她們的倩影，2021年也跨足籃壇為T1職籃新北中信特攻應援。

小白分析，啦啦隊的多角化經營，好處是能夠打破同溫層，「吸引本來跟棒球無關的人，願意進場看球，進而喜歡上棒球，也是拓展市場。」

小安就說，現在在棒球場，也會看到在籃球場認識的熟面孔，「可能籃球休賽季來看棒球，也有棒球迷去為中信特攻加油，不同運動，但為了同一個團隊去加油。」

站在場上為了球員應援，啦啦隊也要努力用笑容、肢體語言去感染球迷，也從球迷身上獲得回饋，「眼神騙不了人。」貴貴說：「那個專注的眼神，都能看到他們的熱情。」小安也說，在關鍵賽事，球迷的真情流露，「眼神、吶喊聲，都可以感受到喜怒哀樂。」

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中信兄弟啦啦隊Passion Sisters隊長小安。圖／取自Passion Sisters臉書粉絲團
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters隊長小安。圖／取自Passion Sisters臉書粉絲團
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters。圖／取自Passion Sisters臉書粉絲團
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters。圖／取自Passion Sisters臉書粉絲團
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters。圖／取自Passion Sisters臉書粉絲團
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters。圖／取自Passion Sisters臉書粉絲團
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員貴貴。圖／取自Passion Sisters臉書粉絲團
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員貴貴。圖／取自Passion Sisters臉書粉絲團

啦啦隊 棒球 特攻

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