中職啦啦隊專題／當球迷與球員中繼站 帶動兄弟黃潮聲浪

破萬人的洲際棒球場，所有球迷的情緒跟隨著一個磁性的聲音時而高昂、時而感傷，中信兄弟應援團長「小白」吳建德從2013年開始帶動黃潮聲浪，將球迷的聲音化作球員場上奮戰的力量，扮演起成功的中繼站角色。

小白原本也只是一個球迷，職棒元年年紀小，因為黃色、球迷多，喜歡上兄弟象，2010年見證球隊再次奪冠，當時跟一群朋友在場邊熱情應援的身影，被應援團的高大昌看中，邀請加入，但還想當球迷的他，一直猶豫到2013年才正式加入。

2013年剛好是中職啦啦隊大轉型時期，當時Lamigo桃猿隊引進韓風應援，採用電子音樂、啦啦隊女孩加油形式，拉進不同領域的球迷進場看球，當時兄弟球團內部感受到衝擊，一邊觀察也一邊開始做出調整。

「過去大家習慣日式應援。」小白表示，台灣棒球承襲自日式野球，對韓職相對陌生，「一開始有點不適應，但也發現棒球還有另一種形式存在，隨著各隊開始召集女孩，投入這件事，才讓整個環境發生變化。」

經歷過傳統小號、薩克斯風的樂器應援，到現今的電子樂應援，小白認為兩者沒有誰優誰劣，「對沒接觸過棒球的人，電子樂可以很快進入狀況，吹奏樂器相對沒有那麼快共鳴，但應援方式就是一個工具，不管哪種應援，都是讓球場更熱鬧。」

重點還是球賽、球迷、球員，從球迷志工變成官方編制下的一員，小白深刻體認到，不只是要做好份內工作，了解球員、球迷想法，是應援團更重要的功課，「要成為球迷、球員之間的媒介，把選手在場上想要傳達的東西讓球迷知道，並且讓球迷知道要用什麼方式去回饋給選手。」

每天賽前小白會找時間跟選手聊一聊，增進感情外，也是更了解球員近況，「我們算是轉接或中繼，試著把球迷加油聲的力量轉換給選手，選手再把場上的好表現回饋給球迷。」讓選手、球迷的需求都能夠獲得滿足，「成為一個良性的循環。」

一整個球季的應援，小白自認因個性關係，比較少遇到低潮，但身體還是會累，「看到熱情的志工、球迷，每天投入在比賽、一起大聲加油，我們也沒有權力鬆懈，在他們的身上也獲得力量，回以更大的熱情。」

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