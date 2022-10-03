中職／從+7到+0.5 猿隊的王座保衛戰又遇兄弟進逼

中信兄弟隊下半季暴衝，最快在明天就有機會首度登頂王座，最多落後樂天桃猿隊的7場勝差，經過9月戰績拉抬後，如今已經只剩0.5場。

猿隊在下半季依然一路領跑，兄弟則在8月多數時間都居第4，落後猿隊的最大差距為7場勝差，最近一個時間點為8月26日，當時猿隊16勝6敗1和、勝率7成27，兄弟則是8勝12敗1和、勝率僅4成。

兄弟在8月27日起的出賽，取得20勝6敗佳績，在戰績榜上步步進逼，期間包括7場直接對戰猿隊，打下5勝對戰績一來一往大進補。

9月29日是兄弟下半季第一次挑戰將勝差歸零的機會（勝率無法超越），但當天輸給猿隊而錯失，雙方退回2場勝差；明天則是第一次挑戰站上王座的機會，兄弟在花蓮出戰統一獅隊，猿隊則在桃園交手味全龍隊，若兄弟贏球、猿隊輸球，雙方將互換排名，也是龍頭寶座首度換人。

兄弟能否打下季冠軍，對總冠軍賽情勢影響頗大，若由猿隊包辦上、下半季冠軍，將在總冠軍賽直接保送1勝，還握有4場主場優勢，兄弟必須搶下季冠軍，才能爭取在總冠軍賽站在同一起跑點。