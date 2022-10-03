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日職／「痛苦多於快樂」 田中將大一局爆本季吞12敗生涯最慘

聯合新聞網／ 綜合報導
田中將大 截圖自田中將大推特。
田中將大 截圖自田中將大推特。

本季年薪高達9億日圓（約新台幣）、日職最高薪的樂天金鷲投手田中將大，昨（2日）於本季最終戰先發面對歐力士，主投5局失3分苦吞本季第12敗，這也是他生涯17年來單季最慘成績。

田中將大比賽前4局展現王牌本色，僅讓對手敲出一支安打，然後第5局時遭遇亂流，接連被歐力士敲出4支安打失3分，最終承擔敗戰。田中將大賽後受訪時說：「我很想贏，而且這是本季最後一場比賽，我們雖然沒打進季後賽但還是有很多球迷為我們加油，以這樣的形式被逆轉真的很不甘心，沒能贏下比賽也很遺憾。」

今年是田中將大回歸日職的第2年，他取得9勝12敗，防禦率3.31、WHIP 1.19的成績，各項成績都是歷年最糟，他也坦言自己的表現讓球迷失望了：「去年回到日職後發生了很多事，但痛苦的事情也比快樂的多，雖然今天1局爆，最後以失敗結束賽季，但我會好好冷靜檢討本季的表現，再好好思考接下來休賽季的安排。」

田中將大

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