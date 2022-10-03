聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／拔刀神準砍爆飆速160公里棒球 武術爺爺：這沒什麼了不起
在棒球賽場上，如果出現動輒時速160公里的快速球，那麼打者光是要及時反應打到球，就不是一項簡單的任務。然而近來有位日本武術達人，卻成功用武士刀精準劈中這樣的速球，讓網友看了驚呼連連。
根據日本媒體「eFight」報導，享有日本拳法、空手道勇和會最高師範榮譽的武術家「鈴木勇悅」，近來分享一段他手持武士刀，在面對發球機投出的160公里快速球時，以迅雷不及掩耳的速度揮刀，成功將來球一分為二，展現出精湛的拔刀術神技。
爺さんが１６０キロのボールを斬ります✌️ pic.twitter.com/zV8EKnLIO5— 鈴木勇悦 (@yuetu_karate) September 24, 2022
現年已經65歲的鈴木表示，自己是從50歲開始學習拔刀術的。而這段影片其實是在去年，因應電視台企劃所拍攝的畫面。鈴木還說，這不過是把球切成兩半而已，不算什麼大不了的事情。
不過這般驚人的技巧，已經讓網友們十分佩服，紛紛表示「漫畫很常看到，原來真的能砍中」、「連兩刀都砍中好猛」、「這就是武士道完全體」、「神業」、「想到幕府末年有一堆這樣的武士就很驚人」、「請支付用球的費用（笑）」、「迅速拔刀，成水平線的一字斬，太厲害了」、「動態視力的才能太強了」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言