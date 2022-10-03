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中職／第2張季後賽門票列印中 兄弟最快7日鎖定年度前2

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊最快在本周就會確定拿下季後賽門票。報系資料照
中信兄弟隊最快在本周就會確定拿下季後賽門票。報系資料照

中信兄弟隊近12戰11勝，讓今年爭霸局面再添高潮，兄弟不僅在下半季已經追到只落後樂天桃猿隊0.5場勝差，全年度勝率之爭上，最快將在明天鎖定前3、7日確定前2，這也代表季後賽門票到手。

兄弟打出「9月狂象」氣勢，一度取得9連勝，這波衝刺之下季後賽前程大好，目前下半季28勝18敗1和、勝率6成09，落後猿隊0.5場，全年度60勝44敗3和、勝率5成77，則是落後猿隊5場，同時也持續擴大與第3味全龍隊、第4統一獅隊之間的差距。

兄弟全年對獅隊的淘汰數字只剩1，明天兩軍在花蓮球場交手，兄弟贏球或和局，就會底定至少年度前3。此外，兄弟鎖定年度前2的時間點可能也快了，目前對龍隊的淘汰數字為5，因此若兄弟本周連勝、龍隊連敗，最快在7日龍隊輸球賽後就會歸零。

一旦兄弟鎖定年度前3，「幾乎」等同於拿下季後賽門票，因為即便是富邦悍將隊演出奇蹟逆襲取得下半季冠軍，代表龍隊、獅隊被兄弟淘汰的指數也在同步下修，戰績無法超越兄弟，若鎖定年度前2則可正式宣告季後賽門票到手，跟進上半季冠軍樂天桃猿隊，成為第2支晉級季後賽的球隊。

兄弟爭取全年第一也大有可能，雖然猿隊目前已亮燈M10，但領先兄弟剩下5場勝差，以兄弟的超狂近況，要超車一舉攻下年度第一不是不可能。

樂天桃猿 中信兄弟

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