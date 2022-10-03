日職／用光26名登錄選手 阪神虎差點因缺人遭「沒收比賽」

阪神虎2號在甲子園主場迎戰央聯龍頭養樂多隊的比賽，雙方在前九局互不相讓，以三比三進入到延長加賽。然而，阪神虎此時卻面臨到一軍選手全部出盡，沒有任何板凳球員待命的狀況，差點就因為無法填滿場上九人的名單，而被判決沒收比賽。

根據日本媒體「日刊體育」報導，阪神這場比賽先發西純矢僅投三局就被換下場，後續採取投手車輪戰。到了第九局，原先以一比零領先的阪神遭到養樂多隊絕地反攻，反倒以一比三陷入落後。不過阪神打線也在這時發揮韌性，在九下成功追回兩分，將比賽逼近延長加賽中。

此時，阪神換上一般都是擔任先發投手的才木浩人上場後援，而他是阪神這場比賽的第九任投手。由於前九局頻繁地換投與換代打，使得才木已經是阪神本場比賽第26位，也是一軍登錄名單中最後一名上場的選手。如果場上九人有任何一位因故下場，那麼阪神將會因為沒有替補球員能夠應戰，而被判處「沒收比賽」。

日本棒球規則明訂，當比賽雙方有一隊湊不出九人上場等因素時，該賽事將會被判為「沒收比賽」。遭沒收的球隊除了被判處零比九敗陣之外，還會視情況遭到罰金等裁罰。讓面臨執教「生涯最後一場例行賽」的矢野燿大監督相當緊張。所幸在才木最後三局的好投壓制下，阪神順利打完這場比賽，以三比三和養樂多隊握手言和，也讓矢野監督總算鬆了一口氣。

日本職棒史上曾發生過10次「沒收比賽」，最近一次發生在1971年7月13日的羅德獵戶座與阪急勇士之戰，羅德教練團因不滿裁判判決拒絕繼續比賽，結果被判處「沒收比賽」。除了落敗之外，羅德還必須支付聯盟罰金200萬日圓與賠償主場阪急300萬日圓（約相當於當時新台幣22萬元與33萬元）。