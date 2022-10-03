快訊

內有隱情？父逝留1500坪地 她苦求地政士辦理放棄繼承

彰化違建占用人行道還擅拆路燈誇張行徑惹議 縣府出手了

他實測這地點5G下載網速快破千Mbps 網友樂：賣房準備搬

日職／用光26名登錄選手 阪神虎差點因缺人遭「沒收比賽」

聯合新聞網／ 綜合報導
阪神虎在2日的比賽一度用光所有登錄選手，差點面臨到「沒收比賽」的狀況。圖擷自twitter
阪神虎在2日的比賽一度用光所有登錄選手，差點面臨到「沒收比賽」的狀況。圖擷自twitter

阪神虎2號在甲子園主場迎戰央聯龍頭養樂多隊的比賽，雙方在前九局互不相讓，以三比三進入到延長加賽。然而，阪神虎此時卻面臨到一軍選手全部出盡，沒有任何板凳球員待命的狀況，差點就因為無法填滿場上九人的名單，而被判決沒收比賽。

根據日本媒體「日刊體育」報導，阪神這場比賽先發西純矢僅投三局就被換下場，後續採取投手車輪戰。到了第九局，原先以一比零領先的阪神遭到養樂多隊絕地反攻，反倒以一比三陷入落後。不過阪神打線也在這時發揮韌性，在九下成功追回兩分，將比賽逼近延長加賽中。

此時，阪神換上一般都是擔任先發投手的才木浩人上場後援，而他是阪神這場比賽的第九任投手。由於前九局頻繁地換投與換代打，使得才木已經是阪神本場比賽第26位，也是一軍登錄名單中最後一名上場的選手。如果場上九人有任何一位因故下場，那麼阪神將會因為沒有替補球員能夠應戰，而被判處「沒收比賽」。

日本棒球規則明訂，當比賽雙方有一隊湊不出九人上場等因素時，該賽事將會被判為「沒收比賽」。遭沒收的球隊除了被判處零比九敗陣之外，還會視情況遭到罰金等裁罰。讓面臨執教「生涯最後一場例行賽」的矢野燿大監督相當緊張。所幸在才木最後三局的好投壓制下，阪神順利打完這場比賽，以三比三和養樂多隊握手言和，也讓矢野監督總算鬆了一口氣。

日本職棒史上曾發生過10次「沒收比賽」，最近一次發生在1971年7月13日的羅德獵戶座與阪急勇士之戰，羅德教練團因不滿裁判判決拒絕繼續比賽，結果被判處「沒收比賽」。除了落敗之外，羅德還必須支付聯盟罰金200萬日圓與賠償主場阪急300萬日圓（約相當於當時新台幣22萬元與33萬元）。

日本 體育

延伸閱讀

日職／歐力士大逆轉洋聯奪冠 監督不敢置信

日職／村上宗隆篤定達成打擊三冠王 56轟紀錄3日見分曉

日職／完食！西武會員紀念品 送山川穗高「八段書法」餐盤

日職／阪神監督路線大翻轉 新教練團只能進不能退

相關新聞

郭泓志辣妻罕見露面！少女感被讚PR99超美 網傻：生3個了？

前大聯盟球星郭泓志自2018年退役後，多方面協槓，除了有自己個人YouTube頻道外，也跨足演藝圈參與「全明星觀察中2」、「全明星運動會4」節目，最近他在YouTube也罕見曝光了自己的妻子，讓網友驚嘆「老婆超漂亮」，完全感覺不出來生過三個。

影／拔刀神準砍爆飆速160公里棒球 武術爺爺：這沒什麼了不起

在棒球賽場上，如果出現動輒時速160公里的快速球，那麼打者光是要及時反應打到球，就不是一項簡單的任務。然而近來有位日本武術達人，卻成功用武士刀精準劈中這樣的速球，讓網友看了驚呼連連。

中職／從+7到+0.5 猿隊的王座保衛戰又遇兄弟進逼

中信兄弟隊下半季暴衝，最快在明天就有機會首度登頂王座，最多落後樂天桃猿隊的7場勝差，經過9月戰績拉抬後，如今已經只剩0....

中職／第2張季後賽門票列印中 兄弟最快7日鎖定年度前2

中信兄弟隊近12戰11勝，讓今年爭霸局面再添高潮，兄弟不僅在下半季已經追到只落後樂天桃猿隊0.5場勝差，全年度勝率之爭上...

日職／「痛苦多於快樂」 田中將大一局爆本季吞12敗生涯最慘

本季年薪高達9億日圓（約新台幣）、日職最高薪的樂天金鷲投手田中將大，昨（2日）於本季最終戰先發面對歐力士，主投5局失3分苦吞本季第12敗，這也是他生涯17年來單季最慘成績。 田中將大比賽前4局展現王

日職／用光26名登錄選手 阪神虎差點因缺人遭「沒收比賽」

阪神虎2號在甲子園主場迎戰央聯龍頭養樂多隊的比賽，雙方在前九局互不相讓，以三比三進入到延長加賽。然而，阪神虎此時卻面臨到一軍選手全部出盡，沒有任何板凳球員待命的狀況，差點就因為無法填滿場上九人的名單，而被判決沒收比賽。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。