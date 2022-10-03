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中職／ㄤㄤㄤ…悍將拾光機主題日邀哆啦A夢配音員開球
富邦悍將隊與富邦產險合作，在10月8、10日的國慶連假期間推出「拾光機」主題日，今天宣布8日賽前將邀請「超級模範聲」陳美貞老師擔任開球嘉賓，同時在賽前展現聲音的魔法。
陳美貞擔任配音員超過30年，清晰且特殊的嗓音，讓她的聲音跨足偶像劇、卡通動畫、電影、廣告等各大領域，最知名角色是卡通「哆啦A夢」主角哆啦A夢的御用配音員，10月8日賽前美貞老師將施展聲音魔法帶來播報，帶領球迷重溫小時候在電視機前鎖定卡通的美好時光。
「拾光機」兩天主題日場外將安排豐富的攤位活動，包括尪仔標大戰「拾來運轉」、留下美好畫面的「銀鹽寫真」、寫一封信給未來的自己「未來明信片」、在宇宙星河中探索悍將之星「探索星河」、重新回到小花走失前「穿越時空縫隙」，完成闖關即可參加「通關戳好禮」。
另外在「拾光機」主題日前的10月7日，賽前將邀請到津津蘆筍汁經典的金髮女郎來到新莊主場，當天進場球迷憑內野實體票券或電子票券可獲得津津蘆筍汁一瓶。
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