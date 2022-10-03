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郭泓志辣妻罕見露面！少女感被讚PR99超美 網傻：生3個了？

聯合新聞網／ 綜合報導
網友驚嘆郭泓志的老婆相當美麗，自帶少女感，以台灣女生來說PR99。 圖／Youtube(郭董懂不懂)
網友驚嘆郭泓志的老婆相當美麗，自帶少女感，以台灣女生來說PR99。 圖／Youtube(郭董懂不懂)

前大聯盟球星郭泓志自2018年退役後，多方面斜槓，除了有自己個人YouTube頻道外，也跨足演藝圈參與「全明星觀察中2」、「全明星運動會4」節目，最近他在YouTube也罕見曝光了自己的妻子，讓網友驚嘆「老婆超漂亮」，完全感覺不出來生過三個。

郭泓志1日在YouTube上傳最新影片「結婚紀念日！郭泓志夢想的生日禮物想要XXX？」，他帶著妻子與三個小孩一起到餐廳慶祝，其中他透露自己生日禮物想要一台吉普車，結果一旁的女兒馬上幫媽媽拒絕，家人和樂逗趣的畫面，也讓網友看的相當開心。

網友驚嘆郭泓志的老婆相當美麗，自帶少女感，以台灣女生來說PR99。 圖／Youtube(郭董懂不懂)
網友驚嘆郭泓志的老婆相當美麗，自帶少女感，以台灣女生來說PR99。 圖／Youtube(郭董懂不懂)

看完影片有網友在PTT以「郭泓志老婆很漂亮耶，PR99了吧」發文，他表示郭哥退休後，很專注在基層棒球，還有當全明星運動會的領隊，但是卻很少看到他老婆入鏡，一看影片後，還以為是哪個畢業大學生，看起來好年輕，「感覺屌打好幾個全明星的藝人，這林襄來比也是輸慘」還生了三個小孩，以台灣女生來說根本PR99了吧？

此文一出馬上引起網友狂回，「真的正」、「生3個還有少女感很強了啦」、「生過小孩，保持著很頂了」、「感覺是有在運動的，算陽光吧」、「生完小孩還這樣正根本100分」、「很好了看起來很賢慧」。

不過也有人認為運動員很多老婆都是正妹，「超正欸，不過運動選手另一半大多很正」、「我就問？那個球星老婆不漂亮的」、「台灣最頂的運動員搭美女剛好而已」、「他的身分配正妹不意外吧」。

網友驚嘆郭泓志的老婆相當美麗，自帶少女感，以台灣女生來說PR99。 圖／Youtube(郭董懂不懂)
網友驚嘆郭泓志的老婆相當美麗，自帶少女感，以台灣女生來說PR99。 圖／Youtube(郭董懂不懂)

郭泓志 棒球

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