日職／歐力士大逆轉洋聯奪冠 監督不敢置信

中央社／ 東京2日專電
歐力士連續兩年奪得洋聯冠軍。圖擷自歐力士猛牛粉絲頁
歐力士連續兩年奪得洋聯冠軍。圖擷自歐力士猛牛粉絲頁

日本職棒太平洋聯盟例行賽最後一役結果，歐力士猛牛隊連續2年第4度奪勝，這是歐力士在1995、1996年以來，再度達成連霸，包括前身阪急勇士隊時代在內，第14度在洋聯奪冠。

洋聯第2名的歐力士與洋聯第一名的軟銀鷹今天各自迎來例行賽最後一役。歐力士在位於宮城縣仙台市的樂天生命Park球場（簡稱宮城球場）對上樂天金鷲。

歐力士原本0：2落後，但5局上靠著投手田中將大不穩，無人出局的情況下攻占滿壘，接著伏見寅威與福田周平連續擊出適時安打，攻下3分逆轉。9局上，伏見寅威再擊出2分打點安打，終場以5：2奪勝。

另一方面，今天賽前封王魔術數字M1的軟銀鷹在千葉ZOZO海洋球場對上千葉羅德，軟銀只要能與羅德平分或贏過羅德就可順利登上洋聯寶座，但軟銀鷹最後以3:5敗給羅德。

結果，軟銀與歐力士的戰績同為76勝65敗2和，依洋聯的規定，以直接對決成績15勝10敗的歐力士居上位，形成逆轉優勝。這次是歐力士在1995、1996年也就是鈴木一朗效力歐力士以來，再度達成連霸，當時的捕手是中嶋聰，就是目前歐力士隊的監督。

中嶋今天在比賽後受訪時表示，沒想到是憑最後一役決定冠軍，真的不敢置信竟會有這種事發生。

他說，隊上的選手每個人都不放棄，都認為奮戰到底絕對能奪勝，他對選手有信心。雖然這一季打得很辛苦，但選手們奮力扳回一城的心意強，能奮戰至今，他感到引以為傲。

歐力士猛牛 軟銀 千葉羅德

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