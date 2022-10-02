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中職／7局好投助獅止敗 克維斯有一點不滿意

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
統一獅隊先發投手克維斯。圖／統一獅隊提供
統一獅隊先發投手克維斯。圖／統一獅隊提供

統一獅隊在克維斯7局失1分好投率領下，今晚以7：1擊敗樂天桃猿隊，季後賽之路還沒絕望，最大對手味全龍隊還有3場對戰、4場勝差，總教練林岳平表示：「都還很難說，還有10幾場比賽，不能放棄。」

獅隊今天終於中止6連敗，克維斯7局被敲5支安打，只因林立的陽春砲丟1分，另有7次三振、2次四壞保送，成功壓制猿隊打線，表現十分關鍵，也獲選單場MVP。

林岳平表示，克維斯今天有發揮三振功力，適時化解危機，不僅是第4局無人出局一、二壘有人後連投2次三振，「幾乎局局都用三振去阻斷對手攻勢，才能夠中止連敗。」

唯一可惜是7局上被林立敲出全壘打，克維斯賽後說：「那是我的錯，捕手要的是內角速球，但我想丟變速球，結果被轟，我應該要丟速球的。」

前一場對味全龍隊4.2局失4分吞敗，克維斯表示，今天自己有做出調整，投得更積極、增加速球比例，「能夠幫助球隊止敗的感覺很好，上場就希望給予球隊有贏球的機會。」

林岳平 林立 味全龍

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