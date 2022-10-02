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中職／生涯首轟出爐 施冠宇釋放壓力想哭

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
統一獅隊施冠宇敲出一軍生涯首轟。圖／統一獅隊提供
統一獅隊施冠宇敲出一軍生涯首轟。圖／統一獅隊提供

在中職拚了3年，統一獅隊施冠宇今天終於敲出生涯首轟，當下情緒激動，想起家人的支持，終於釋放壓力，加上陳重廷2分砲、羅薩3分砲，獅隊最終也以7：1擊敗樂天桃猿隊。

今晚在台南球場對樂天桃猿隊之戰，獅隊靠著陳重廷在4局下的2分砲、5局下羅薩3分砲取得領先，8局下施冠宇也一棒將球轟出左外野，棒打猿隊林子崴，生涯首轟終於出爐。

「等很久了。」施冠宇賽後表示：「終於釋放壓力，有想哭的感覺，這幾年家人都有期待，尤其是媽媽。」家人雖然都在台南，但怕給施冠宇壓力，反而不敢來台南看球。

施冠宇在2018年選秀會落選，先以自主培訓身分加盟獅隊，也在該年轉為合約所屬，2019年開始在一軍出賽，但前兩年機會不多，到今年出賽41場比前兩年總計還多。

施冠宇表示，過去沒有好表現，但家人一直給予支持，終於開轟，相信媽媽很感動，「她期待很久了」。

獅隊這一勝中止6連敗，近期團隊打擊有些低迷，陳重廷的那一轟打破平手僵局，釋放壓力，陳重廷表示：「大家都在找突破口，很高興能敲出全壘打。」

今年在獅隊角色以助攻為主，陳重廷在那個打席修改揮擊機制，讓揮棒更完整，結果成功開轟，「打出去其實還不知道是全壘打。」

陳重廷 樂天桃猿

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