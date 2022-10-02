中職／感受到吉力吉撈球棒熱度 葉總：所有方向都能轟

味全龍隊重砲吉力吉撈．鞏冠今天再度開轟，敲出本季第11轟、追平去年全壘打數，也在全壘打榜上持續進逼，總教練葉君璋認為現在的吉力吉撈，有像他在美國時最好的樣子，所有方向都有開轟能力。

龍隊今天以6：0擊敗富邦悍將隊，投打都有出色發揮，先發投手林子昱投6局無失分，只被敲出1安打，打線則有吉力吉撈的陽春砲、林智勝貢獻3分打點。

葉君璋評價林子昱此役表現，是今年看起來最好的一場；林子昱則吐露，其實近兩場感覺都還不錯，但常常在第5局出現亂流，「今天就是突破，第5局沒有丟分。」他也坦言近期壓力很大，加上球隊戰績吃緊，莫名感到壓力，「拿下這場，心裡大石有點放下。」

吉力吉撈近期全壘打趕進度，近7場敲出4轟，目前累積11轟，全壘打榜上排名第2，落後樂天桃猿隊林立的13轟。

葉君璋也感受到吉力吉撈球棒的熱度，「他最近打的這種全壘打，我覺得就是在美國看到的樣子，他在打是每個位置的全壘打都能打，回來時偏左比較多，這幾場打的全壘打位置都不一樣，那就是他在過去的樣子。」

吉力吉撈則說唯一做的只有更專心，「試著讓自己深呼吸在每個打席，把球看好、不要猶豫。」談到衝擊全壘打王的寶座，他回應：「往後還有比賽，把自己該做的做好，其他的就讓它自然發生，沒有特別強求。」