中職／睡獅甦醒猛敲三轟 擊倒龍頭猿止6連敗

前2場只打下2分，沉睡獅子在今天甦醒，陳重廷2分砲、羅薩3分砲、施冠宇陽春砲，三度引爆台南主場歡呼聲，樂天桃猿隊全壘打王林立雖有陽春砲，但統一獅隊先發投手克維斯投完7局只失這1分，以7：1拿下勝利，中止6連敗。

獅猿0：0僵局戰到4局下，獅隊林安可先敲安打，1出局後輪到陳重廷打擊，瞄準霸林爵投出的第2球，轟出左外野全壘打牆，這發本季首轟幫助獅隊取得領先。

5局下獅隊再接再厲，陳傑憲敲安、郭阜林保送，胡金龍犧牲觸擊推進上二、三壘後，洋砲羅薩直接把球轟出中外野，擴大領先；8局下施冠宇再補上一發陽春砲，也是中職生涯三年來第一轟，砲轟猿隊林子崴，後續2支安打再追加1分。

猿隊先發投手霸林爵只投了4.1局就退場休息，被敲的5支安打裡有2發全壘打，加上本季單場最多的4次四壞保送，丟掉5分，防禦率上升到3.59。

猿隊直到7局上才靠著林立的一發左外野陽春砲，打破鴨蛋，也是個人本季第13轟，林立最近3轟都是在台南球場敲出，包括9月10日的雙響砲，本季在台南累積4轟，只少於桃園主場的6轟。

獅隊先發投手克維斯以111球投完7局，被敲5支安打，只因林立的陽春砲丟1分，另有7次三振、2次四壞保送，成功壓制猿隊打線，防禦率下降到3.21。