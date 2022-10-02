中職／林子昱6局封鎖 悍將窮到快沒安打還有6失誤

味全龍隊林子昱本季最強悍的一戰，今天對富邦悍將隊投出，先發6局僅被敲1安打、無失分，悍將隊已經窮到快沒安打，還發生6次失誤，龍隊終場以6：0揉碎悍將隊，林子昱拿下本季第2勝，距離前一勝已相隔124天。

林子昱先發6局，除了首局出現兩位上壘者外，第2到6局都僅面對3人次，最終以6局無失分好投收工。

悍將隊遭到封鎖，全場只有2安打，卻發生平本季聯盟單場單隊紀錄的6次失誤，郭俊麟、申皓瑋、廖柏勳、林澤彬都參與「煮粥」，張進德還發生面罩擋球的極罕見狀況。

悍將隊先發投手郭俊麟先發5局已用93球，被敲6安打、失3分，首局就遇到大亂流，安打、保送和自己的守備失誤接二連三出現，還沒出局數就面臨滿壘，最終只因暴投丟掉1分，這只是今天新莊慘案的序曲。

郭俊麟第3局又是危機襲來，吉力吉撈．鞏冠先掃陽春砲，郭天信與劉基鴻連續安打，加上中外野手申皓瑋的失誤也來攪局，龍隊由林智勝的滾地球送回單局第2分，擴大差距為3：0。