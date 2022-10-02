聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／林子昱6局封鎖 悍將窮到快沒安打還有6失誤
味全龍隊林子昱本季最強悍的一戰，今天對富邦悍將隊投出，先發6局僅被敲1安打、無失分，悍將隊已經窮到快沒安打，還發生6次失誤，龍隊終場以6：0揉碎悍將隊，林子昱拿下本季第2勝，距離前一勝已相隔124天。
林子昱先發6局，除了首局出現兩位上壘者外，第2到6局都僅面對3人次，最終以6局無失分好投收工。
悍將隊遭到封鎖，全場只有2安打，卻發生平本季聯盟單場單隊紀錄的6次失誤，郭俊麟、申皓瑋、廖柏勳、林澤彬都參與「煮粥」，張進德還發生面罩擋球的極罕見狀況。
悍將隊先發投手郭俊麟先發5局已用93球，被敲6安打、失3分，首局就遇到大亂流，安打、保送和自己的守備失誤接二連三出現，還沒出局數就面臨滿壘，最終只因暴投丟掉1分，這只是今天新莊慘案的序曲。
郭俊麟第3局又是危機襲來，吉力吉撈．鞏冠先掃陽春砲，郭天信與劉基鴻連續安打，加上中外野手申皓瑋的失誤也來攪局，龍隊由林智勝的滾地球送回單局第2分，擴大差距為3：0。
戰局在第7局後崩盤，李子強先因3安打面臨滿壘危機，劉基鴻的打席時，張進德發生罕見的面罩擋球狀況被記捕手犯規，所有跑者前進一個壘包，後續林智勝的安打再添2分打點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言