快訊

不再巧遇！苗栗縣長徐耀昌公開站台力挺鍾東錦：他是接班人

中職／失心瘋？張進德面罩擋球 悍將6次失誤已平紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／林子昱6局封鎖 悍將窮到快沒安打還有6失誤

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
味全龍隊先發投手林子昱。記者侯永全／攝影
味全龍隊先發投手林子昱。記者侯永全／攝影

味全龍隊林子昱本季最強悍的一戰，今天對富邦悍將隊投出，先發6局僅被敲1安打、無失分，悍將隊已經窮到快沒安打，還發生6次失誤，龍隊終場以6：0揉碎悍將隊，林子昱拿下本季第2勝，距離前一勝已相隔124天。

林子昱先發6局，除了首局出現兩位上壘者外，第2到6局都僅面對3人次，最終以6局無失分好投收工。

悍將隊遭到封鎖，全場只有2安打，卻發生平本季聯盟單場單隊紀錄的6次失誤，郭俊麟、申皓瑋、廖柏勳、林澤彬都參與「煮粥」，張進德還發生面罩擋球的極罕見狀況。

悍將隊先發投手郭俊麟先發5局已用93球，被敲6安打、失3分，首局就遇到大亂流，安打、保送和自己的守備失誤接二連三出現，還沒出局數就面臨滿壘，最終只因暴投丟掉1分，這只是今天新莊慘案的序曲。

郭俊麟第3局又是危機襲來，吉力吉撈．鞏冠先掃陽春砲，郭天信與劉基鴻連續安打，加上中外野手申皓瑋的失誤也來攪局，龍隊由林智勝的滾地球送回單局第2分，擴大差距為3：0。

戰局在第7局後崩盤，李子強先因3安打面臨滿壘危機，劉基鴻的打席時，張進德發生罕見的面罩擋球狀況被記捕手犯規，所有跑者前進一個壘包，後續林智勝的安打再添2分打點。

富邦悍將隊先發投手郭俊麟。記者侯永全／攝影
富邦悍將隊先發投手郭俊麟。記者侯永全／攝影

郭俊麟 林子昱

延伸閱讀

中職／失心瘋？張進德面罩擋球 悍將6次失誤已平紀錄

中職／看「慶寶」只有可愛 申皓瑋吸收他認真給的建言

中職／確定提告！劉基鴻經紀公司反擊酸民不實言論

中職／打全壘打還被罵 劉基鴻納悶：真的太超過

相關新聞

中職／林子昱6局封鎖 悍將窮到快沒安打還有6失誤

味全龍隊林子昱本季最強悍的一戰，今天對富邦悍將隊投出，先發6局僅被敲1安打、無失分，悍將隊已經窮到快沒安打，還發生6次失...

中職／失心瘋？張進德面罩擋球 悍將6次失誤已平紀錄

今天的新莊棒球場有毒，富邦悍將隊打完前8局已經出現6次失誤，連捕手張進德都因罕見的面罩擋球被判捕手犯規。

中職／看武神引退一直笑 林岳平：不然怕會哭

統一獅隊潘武雄昨天引退，賽後儀式時十分感人，潘武雄自己頻頻拭淚，不過好友、獅隊總教練林岳平出現在鏡頭時卻都是充滿笑容，林...

中職／蘇智傑本季報銷 獅追年度排名打線有難題

統一獅隊還在努力爭取季後賽，然而賽前出現不妙消息，蘇智傑確定本季不會再回一軍，專心復健為明年準備，總教練林岳平表示：「就...

中職／「喔！原來是我」 江坤宇奪9月MVP沒想過

第10屆「中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」今天舉辦開賽記者會，中信兄弟隊球星江坤宇曾是2016年黑豹旗MVP，昨天又剛領到...

中職／睡獅甦醒猛敲三轟 擊倒龍頭猿止6連敗

前2場只打下2分，沉睡獅子在今天甦醒，陳重廷2分砲、羅薩3分砲、施冠宇陽春砲，三度引爆台南主場歡呼聲，樂天桃猿隊全壘打王...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。