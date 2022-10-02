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中職／失心瘋？張進德面罩擋球 悍將6次失誤已平紀錄
今天的新莊棒球場有毒，富邦悍將隊打完前8局已經出現6次失誤，連捕手張進德都因罕見的面罩擋球被判捕手犯規。
悍將隊今天出戰味全龍隊，首局投手郭俊麟失誤、第3局申皓瑋2次失誤，第7局更是單局出現3次失誤，右外野手廖柏勳先是接球時漏了一下；更罕見的畫面是，滿壘時、劉基鴻的打席，捕手張進德在接捕時意外用面罩擋球，被判捕手犯規，所有跑者皆推進一個壘包。
根據棒球規則5.06，「野手故意以球帽、面罩或制服之任何部分，脫離正常位置觸及投手投出之球。此時為比賽進行中，跑壘員自球被觸及之同時，給予應獲得的進壘數。」
悍將隊第8局再發生林澤彬的界外接球失誤，已經追平今年單場單隊最多失誤紀錄，前一隊為6月5日龍隊；聯盟紀錄則是1999年4月25日統一獅隊的8次。
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