日職／村上宗隆篤定達成打擊三冠王 56轟紀錄3日見分曉

日本職棒養樂多燕子隊22歲選手村上宗隆打擊率暫居首位，加上打點及全壘打數同樣居冠，可說篤定奪下日職睽違18年的打擊三冠王，明天也有機會挑戰本土球員單季56支全壘打紀錄。

日本每日體育等報導，村上宗隆目前可說篤定將成為令和年代第一位、同時也是日職史上最年輕的打擊三冠王。不僅如此，這也是日職睽違18年後，史上第8位達此成就的選手。

村上宗隆本季至今打擊率為3成17、打點132、全壘打55支，為球隊達成2連霸聯盟冠軍做出貢獻。

村上宗隆目前打擊率些微領先排名第2的中日隊大島洋平，由於中日隊本季例行賽到今天已全數結束，大島洋平打擊率已確定，所以只要村上宗隆明天在本季最後一場例行賽出賽打擊率不要大幅下滑，就不會出現被逆轉的情況。

村上宗隆今天沒有先發出賽，養樂多隊本季僅剩明天一場例行賽，雖然仍不清楚村上宗隆明天會不會出賽，但要保持目前打擊率居首的可能性很高。

日媒Sponichi Annex分析，排名第2的大島洋平打擊率已確定為3成14，所以目前打擊率3成17的村上宗隆，可說篤定奪下令和第一位、也是日職史上最年輕的打擊三冠王。

村上宗隆明天如果出賽，就算3打數無安打，打擊率依舊會高於大島洋平；如果3打數中有敲出1支安打的話，即使最後是7打數1安打，打擊率依舊會高於大島洋平，穩坐第一。

東京體育網報導，由於村上今天照樣參加賽前練習，看起來不像有什麼意外的樣子，所以推測今天未先發可能是考量保住打擊三冠王優先於敲出第56支全壘打。

日職上次出現打擊三冠王，是當時大榮鷹隊松中信彥在2004年所達成。松中是日本平成年代唯一達成打擊三冠王的選手。

日本網友留言說，村上宗隆今天不先發是理所當然的事，因為要挑戰全壘打紀錄有難度，當然該轉換成達成打擊三冠王。也有網友提前恭喜村上宗隆，將創下打擊三冠王最年輕紀錄。