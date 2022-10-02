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中職／潘武雄生涯兩端都參與 潘威倫與鄰居的奇妙緣分

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
統一獅潘武雄（左）引退，隊友潘威倫（右）合影。記者劉學聖／攝影
統一獅潘武雄（左）引退，隊友潘威倫（右）合影。記者劉學聖／攝影

赤山國小、美和中學到統一獅隊，潘威倫潘武雄兩位屏東縣萬巒鄉萬金村的鄰居，當了一輩子隊友，潘武雄生涯初登場是潘威倫先發，昨晚的引退賽站在投手丘上的還是潘威倫，完成了「有頭有尾」的緣分，潘威倫說：「這是安排不來的」。

2006年3月21日是潘武雄職棒生涯的起點，當天他擔任先發6棒右外野手，只不過3打數未敲安，潘威倫是先發投手，以7局失1分奪勝；昨晚潘武雄擔任先發第3棒指定打擊，4打數沒敲安，潘威倫先發5局掉2分，但球隊最終也以1：2輸球。

「大家都希望有好的結果。」談到昨晚先發的想法，潘威倫表示：「大家都盡力了。」潘武雄在第4打席吞下三振，面露不甘，潘威倫也說：「我那時候在場邊看，也期待他能夠完成他想完成的事，最後一打席，難免情緒會湧上心頭。」

潘武雄在賽後的引退儀式上，收到來自各界的禮物，其中他對於潘威倫代為獻上的赤山國小球衣特別有感觸，潘武雄的棒球起點就是在屏東縣萬巒鄉赤山國小少棒，而啟蒙教練正是潘威倫的父親潘榮信。

昨晚潘威倫穿上赤山國小的球衣，代表父親為老隊友獻上赤山國小的裱框球衣，潘威倫透露，球團知道潘武雄對於啟蒙教練的感謝，因此特別跟潘威倫溝通，製作這兩件具有特殊意義球衣。

潘武雄生涯第一場跟最後一場，潘威倫都在場上並肩作戰，潘威倫表示：「這是緣分也是巧合，安排不來，從小一起打球，結果能夠參與到這段，很高興有這個機會。」

潘威倫 潘武雄 統一獅

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