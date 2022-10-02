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黑豹旗／陳睦衡支援U18集訓有收穫 穀保目標奪冠

中央社／ 台北2日電
新北市穀保家商棒球隊野手陳睦衡（右2）2日出席2022第10屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽開賽記者會，喊話穀保今年目標奪冠，他也在受訪時表示，希望能拚上U18世界盃棒球賽國手。中為中職中信兄弟隊江坤宇。 中央社
新北市穀保家商棒球隊野手陳睦衡（右2）2日出席2022第10屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽開賽記者會，喊話穀保今年目標奪冠，他也在受訪時表示，希望能拚上U18世界盃棒球賽國手。中為中職中信兄弟隊江坤宇。 中央社

黑豹旗棒球賽將於30日開打，穀保家商野手陳睦衡喊話目標奪冠，今年支援U18世界盃代表隊集訓，看著更強的球員也被刺激想更進步，欣賞黃勇傳攻守俱佳，也立下目標希望拚U18國手。

中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽將於30日開打，穀保家商由內野手陳睦衡代表出席今天記者會，穀保曾於2014、2018年拿下冠軍，前3屆都在冠軍戰不敵平鎮高中，此次喊話重返榮耀。

陳睦衡去年高一時就有參加黑豹旗，16強與普門中學交手，打擊發揮、敲出勝利打點，幫助球隊搶勝晉級。陳睦衡透露，今年暑假感覺調整有落差，表現不太好，可能也是把自己看得太重、太想要打好，有些東西就變調了，希望可以盡快調整找回好感覺，球隊優先、目標冠軍。

今年U18世界盃棒球賽台灣代表隊總教練為穀保家商總教練周宗志，集訓期間陳睦衡也有支援訓練，他表示，從更強的球員身上，可以看見很多自己沒有的東西，看到好的部分就會記起來。

陳睦衡高一以守三壘為主，高二守備位置將移往二壘，集訓期間看著被統一獅隊今年選秀首輪指名二壘手黃勇傳的表現，守備動作、腳步變化流暢、接到球不會有多餘的動作，一看就是職棒等級的球員，也知道自己實力還有落差。

陳睦衡也受到刺激，直言黃勇傳無論攻擊、守備都很好，也會想要變得跟他一樣好。陳睦衡今年升上高二，他也設下目標，希望可以拚U18世界盃棒球賽國手。

穀保家商 棒球 黑豹旗

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