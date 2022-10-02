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中職／引退夜睡不好 潘武雄換身分要幫小獅創奇蹟

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
統一獅潘武雄引退，看到過去上場影片忍不住落淚。記者劉學聖／攝影
統一獅潘武雄引退，看到過去上場影片忍不住落淚。記者劉學聖／攝影

昨晚辦完引退儀式，潘武雄在台南棒球場待了許久，接近午夜12點才離開，球場都只剩下一盞燈，回到家的他心情還很亢奮，翻來覆去難以入眠，但今天踏入球場，就已經切換好心情，專注協助隊友們打擊練習。

告別17年的球員身分，統一獅隊「TAKE」潘武雄昨天舉辦引退賽，賽後儀式十分感人，潘武雄也哭到不行，也導致晚上睡不太好，「我前一天反而睡很好，一開始還想賴床，突然想到『不對，今天是我引退賽』，才趕快跳起來。」

昨天一來到球場，潘武雄就被滿滿球迷感動，最後結算共有1萬人進場，締造台南球場相隔9年的萬人滿場紀錄，潘武雄說：「我不像大紅人，能夠破萬人，很驚喜。」

今天身分已經是助理打擊教練，潘武雄坦言，現在可以比較專注在指導球員，「之前還要準備一些自己對戰投手的狀況，現在換了一個角色，可以完全投入。」

獅隊總教練林岳平曾表示，例行賽不會再安排潘武雄出賽，若打進季後賽會再做考量，潘武雄也期待獅隊能夠打進季後賽，「希望有奇蹟出現，現在球隊比較劣勢，希望像2020年那樣再創一次奇蹟。」

潘武雄 林岳平 統一獅

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