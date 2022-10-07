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U23世界盃／地主中華力拚留下冠軍 賽程、戰績一覽表

聯合新聞網／ 整理
U23世界盃棒球賽，地主中華隊力拚奪冠。 棒協提供
U23世界盃棒球賽，地主中華隊力拚奪冠。 棒協提供

由世界棒壘總會(WBSC)主辦的U23世界盃棒球賽，是奧運、經典賽、12強棒球賽之後國際間第四大棒球賽事，今年進行第五屆賽會，由台灣負責承辦，於10月13日至23日分別在天母棒球場及斗六棒球場舉行，地主中華隊力拚史上第二度奪冠。

U23世界盃棒球賽前身為世界棒球錦標賽，兩年舉辦一次，2014年先改制為U21世界盃棒球賽，當時開放六名21歲以上23歲以下選手參賽，首屆在台灣舉辦，地主中華隊留下冠軍；2016年第二屆再改制為U23世界盃棒球賽，開放所有23歲以下選手均有資格，由墨西哥承辦，最後日本奪冠；2018年在委內瑞拉舉辦，墨西哥封王；2020年賽事因疫情改至2021年在墨西哥舉辦，委內瑞拉奪冠。中華隊在首屆封王之後，接下來三屆均參賽，但最後排名均未能挺進前四。

今年參賽國家除了地主中華隊外，還有日本，哥倫比亞、委內瑞拉、德國及南非(含地主為預賽A組)；古巴、南韓、墨西哥、澳洲、荷蘭、巴拿馬(預賽B組)，分組採單循環各組取前三名晉級六強超級循環賽，六強對戰預賽成績保留，最後取前兩名打冠軍戰、三、四名打季軍戰。比賽規則採七局制，如果不分勝負八局開始進行打破僵局制，直到分出勝負。五局之後若差距10分則提前結束比賽。

中華隊由謝承勳總教練領軍，成員主要包括有三位旅外球員，包括投手王彥程、莊陳仲敖、野手陳聖平，加上多名中華職棒年輕球員組成。

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