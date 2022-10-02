中職／看武神引退一直笑 林岳平：不然怕會哭

統一獅隊潘武雄昨天引退，賽後儀式時十分感人，潘武雄自己頻頻拭淚，不過好友、獅隊總教練林岳平出現在鏡頭時卻都是充滿笑容，林岳平今天透露，自己是用笑容掩飾感動，就怕不小心哭出來。

經歷17年中職生涯，潘武雄昨天卸下球員身分，賽後引退儀式堪稱經典，有「三代獅」重聚，還有感人影片，潘武雄的引退致詞也塞滿洋蔥。

林岳平在觀禮過程中卻不斷露出笑容，曾經站在相同位置的他解釋：「我知道那種感受，不小心一定會哭，特別是看到他爸爸的那個畫面，只好一路用笑容對待。」

另一個經典橋段是召集了「三代獅」成員，排滿9個守備位置，由林岳平投球給潘武雄打擊，讓他完成生涯最後打席再將球棒封印，不料林岳平投得頗為認真，纏鬥到第4球才擊出一支高國慶配合下的安打。

第一球就讓潘武雄出不了棒，林岳平說，那是因為原本潘武雄要他輕輕丟，「但我想說要讓他可以揮擊，有一個完美的收尾，尊重一下他，不要讓氣氛太玩樂，要認真看待。」

雖然潘武雄沒打好，但林岳平認為，那是因為本壘後方跟一壘側都有人，擔心擦棒球會打到人才不好出棒，「我都往紅中塞。」

除了場上的高國慶、王子菘、陽東益、莊景賀、劉芙豪、楊松弦、郭岱琦，當時場下也還有張志強、許峰賓、鄭乃文也都一起觀禮，林岳平也說平時很難得有這個機會，「是因為武雄，才能重聚一堂，過往的隊友一起為他喝彩。」

其中郭岱琦最久沒見，大部分球員都還待在台南，林岳平說：「張志強都還在基層教球，陽東益因為兒子（陽念希）的關係，最近球隊也都很關注。」