中職／「喔！原來是我」 江坤宇奪9月MVP沒想過

第10屆「中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」今天舉辦開賽記者會，中信兄弟隊球星江坤宇曾是2016年黑豹旗MVP，昨天又剛領到中職生涯第一座單月MVP，回宿舍後滑手機才看到消息，自己嚇了好大一跳。

出身平鎮高中的江坤宇，高中3年皆出戰黑豹旗，談到印象最深的比賽，他說是「冠軍賽拿到MVP那年」，也就是2016、高二那年，他說：「4強對穀保沒有發揮得很好，冠軍賽轉換心情，放輕鬆一點就有打比較好。」

不分級的賽制讓科班、社團球隊有機會同場較勁，江坤宇印象中以前碰到社團球隊，「也會擔心，不能讓自己放得太輕鬆，因為他們也會想對我們打安打，要想辦法守下來，我們就是要把自己的實力拿出來。」

「那時社團球隊打古林、若熙安打就很開心。」江坤宇表示，當時對手抽到平鎮，感覺也不是抱著會輸的心情，看他們打感覺很興奮，很期待要敲安打。

除了是2016年黑豹旗MVP，江坤宇還是火燙燙的中職9月打擊MVP，他笑答沒想過會是自己，昨天回到宿舍後滑手機才看到，也嚇了一跳，「喔！原來是我。」也是這時才驚覺原來上個月打得還不錯。