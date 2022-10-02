中職／蘇智傑本季報銷 獅追年度排名打線有難題

統一獅隊還在努力爭取季後賽，然而賽前出現不妙消息，蘇智傑確定本季不會再回一軍，專心復健為明年準備，總教練林岳平表示：「就算有季後賽也不考慮。」

蘇智傑今年命運多舛，先是4月8日因自打球造成右膝髕骨骨裂，回到一軍後又因為跑壘受傷，8月21日被降下二軍，今天賽前林岳平表示：「他的膝蓋還是有點不適，後面的比賽不會再上。」

蘇智傑下二軍後，雖然從9月21日開始又有出賽，還打了6場，林岳平解釋，蘇智傑現在雖然還可以出賽，但跑步急煞等動作還不完整，整體狀況不到百分百，「就讓他完全復健準備明年。」另外獅隊內野手何恆佑則是因為拉傷進傷兵名單，或許還有機會在季末歸隊。

獅隊近期吞下6連敗，全年戰績上也落後排名第3名的味全龍4場勝差，追趕難度大幅提升，林岳平表示，目前陣容得分效益比較不彰，也導致要贏下比賽甚至連勝，相對辛苦。

下半季龍頭樂天桃猿隊近期同樣有傷兵出現，郭嚴文因膝蓋傷勢近期擔任代打，前一場還敲出致勝轟，不過經過2天休兵，練習時測試狀況還無法守備，因此目前仍定位在後段代打。