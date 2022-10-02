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黑豹旗／本月30日開打平鎮喊話4連霸 屏榮抽中「籤王」

中央社／ 台北2日電
2022第10屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽30日將開打，屏東屏榮高中預賽首戰抽中「籤王」，將碰上要力拚4連霸的桃園平鎮高中。中為屏榮代表抽籤投手黃識丰。 中央社
2022第10屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽30日將開打，屏東屏榮高中預賽首戰抽中「籤王」，將碰上要力拚4連霸的桃園平鎮高中。中為屏榮代表抽籤投手黃識丰。 中央社

中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽邁入第10屆，此次預賽採不分區賽制抽籤更刺激，屏東屏榮高中抽中「籤王」，首戰碰上要力拚4連霸的平鎮高中，屏榮代表抽籤投手黃識丰目標投滿3局。

第10屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽將於10月30日開打，此次總計192支球隊參賽，參賽隊伍數目與上屆隊伍相同，但女性球員、教練人數創新高，總計有111名女球員、7名女教練報名參賽。

開賽記者會上也邀請首名在黑豹旗打出安打的女黑豹余品萱到場，余品萱感謝母校士林高商給機會，高中首度參加男女混合的賽事就是黑豹旗，至於對黑豹旗的回憶，余品萱笑說：「有黑歷史。」

余品萱笑說，當時的照片被拍得很醜，雙下巴之類的被拍得很清楚，她也貼心提醒現場的女黑豹，「臉要擺好，才不會被拍醜」，並提醒無論球技，只要上場「就算不會也要裝的很會，自信和心態更重要」。

此次黑豹旗預賽不分區，抽籤儀式特別刺激，平鎮高中上一屆在冠軍戰擊敗穀保家商、完成3連霸，此次喊話4連霸。

抽籤儀式上，屏東屏榮高中抽中「籤王」，首戰就要與平鎮高中交手，也讓現場響起歡呼聲，代表抽籤的黃識丰表示，上去抽籤沒有想什麼，首戰就可以對上這麼強的球隊也算是經驗。

屏榮高中上一屆曾與台東體中交手，被提前扣倒，黃識丰也希望此次不要這麼快結束比賽，有機會想要投平鎮高中，目標可以投滿3局。

平鎮高中 黑豹旗 棒球

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