黑豹旗／10年有成 本屆冠軍首頒專屬戒指

中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽10年有成，今年特別為冠軍隊設計專屬冠軍戒指；中信兄弟隊江坤宇、敲出賽史第一支安打的「女黑豹」余品萱以學長、學姊身分出席，勉勵參賽選手，一生最多就三次黑豹旗，不要放棄每一次機會。

本屆賽事開幕戰將於10月30日於天母棒球場舉行，冠軍預計於12月4日產生，共計吸引21縣市、193支球隊參賽，今年是首度「女黑豹」突破百人，共有111位女選手、7位女教練參與。

中華棒球協會理事長辜仲諒因身體不適今天不克出席開賽記者會，常務理事高人傑致詞代他傳達理念，他透露辜仲諒看到日本甲子園每年4000多隊參賽，覺得黑豹旗的隊伍數還不夠，希望這項代表青春重要回憶的賽事可以每年擴編隊數。

中國信託銀行冠名黑豹旗賽事多年，董事長利明献也期許，「現在每年參賽隊伍約200隊，這是黑豹旗的第一個十年，希望下一個十年，球隊數從200到400隊。」

賽事邁入10年的重要里程碑，今年賽會也設計黑豹旗的10周年專屬LOGO，並在原本的冠軍錦旗之外，再由中信銀行為冠軍隊伍打造冠軍戒指，今年也在記者會上亮相戒指設計，成為本屆選手拚戰爭冠的另一動力。

江坤宇昔為黑豹旗MVP，今天也出席活動帶來鼓勵，「我個人經驗是練習不會騙人，雖然練習很累，但把基礎打好再去做高難度的事，會比較順暢，遇到挫折也會知道哪些缺點需要再進步。」他回憶黑豹旗是高中重要回憶，印象最深的是高三那年，「4強對穀保沒有發揮得很好，冠軍賽轉換心情，放輕鬆一點就有打比較好。」

余品萱的黑豹旗回憶印象最深的則是留下黑歷史，「比賽照片真的拍的非常醜，雙下巴什麼都很清楚。」她也分享當時參賽心情，一開始也擔心參賽強度會有落差，但老師告訴她「不會也要裝作很會」，今天也在活動上與學弟、學妹們分享這句金句。