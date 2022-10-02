黑豹旗／江坤宇難忘高中回憶 勉勵學弟妹：練習不會騙人

中信盃黑豹旗棒球賽邁入第10屆，今天舉行開賽記者會，曾拿下黑豹旗MVP的中信兄弟球員江坤宇出席記者會分享回憶，勉勵學弟妹們，「練習不會騙人，有失敗才知道怎麼成功。」

第10屆中信盃黑豹旗棒球賽將於10月30日在全台各地球場開打，今天舉行開賽記者會，中信兄弟隊野手江坤宇就讀平鎮高中期間，曾於2016年參加黑豹旗時拿下大會最有價值球員（MVP），江坤宇也印象深刻。

江坤宇表示，2016年黑豹旗4強時自己表現並不好，冠軍戰轉換心情，讓自己放鬆一點，冠軍戰單場敲出3支安打、幫助球隊拿下冠軍，也拿下MVP特別難忘。

黑豹旗不分社團、科班，也不分男女都可以一起參賽， 江坤宇表示，面對社團球隊也不能太放鬆，有感受到與社團球隊交手，對手都很興奮也很熱血，還曾有社團球隊的球員找他合照，也算是特別的回憶。

江坤宇表示，對上社團球隊，教練團也會提醒，把平常做的在場上發揮出來，科班球隊也是社團球隊學習的對象。

江坤宇進到職棒後，成為兄弟隊不動游擊手，表現亮眼，他也分享經驗，鼓勵學弟妹們，想要在場上有好的表現，「練習是不會騙人的」，雖然難免會遇到挫折，但心情要調適好，希望學弟妹們繼續努力，不要放棄每次機會，「有失敗才知道怎麼成功」。