U23世界盃／旅日左投王彥程、桃猿莊昕諺 入選培訓隊
U23世界盃棒球賽培訓隊今天再加入2名球員，包括旅日樂天金鷲隊21歲左投王彥程、中職樂天桃猿隊投手莊昕諺，U23世界盃棒球賽代表隊正選名單預計3日公告。
U23世界盃棒球賽將於13日在台灣開打，中華民國棒球協會9月21日公布第2階段培訓隊28人名單，包括美職響尾蛇隊小聯盟高階1A野手陳聖平、中信兄弟投手徐基麟，以及6名台鋼雄鷹球團新秀都在名單內。
教練團持續評估戰力調整名單，9月底中職統一獅隊捕手張翔、野手楊竣翔、羅暐捷替換入名單，今天再加入旅日左投王彥程、樂天桃猿隊投手莊昕諺。
王彥程是2019年U18世界盃棒球賽冠軍隊班底，2019年與日職樂天金鷲隊簽約、2020年展開旅日生涯，今年二軍出賽總計12場，投60.2局戰績2勝4敗，防禦率4.15。
桃猿隊投手莊昕諺本季有4場一軍出賽紀錄，2場先發、2場後援，戰績2敗，一軍出賽防禦率7.07。
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