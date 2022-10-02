快訊

16歲少女衝北宜自摔遭輾斃 事發前傳訊男友「車子怪怪的」

快加油 中油：明起汽、柴油各調漲0.1元及0.2元

U23世界盃／旅日左投王彥程、桃猿莊昕諺 入選培訓隊

中央社／ 台北2日電
王彥程。 擷圖自畫面(資料照)
王彥程。 擷圖自畫面(資料照)

U23世界盃棒球賽培訓隊今天再加入2名球員，包括旅日樂天金鷲隊21歲左投王彥程、中職樂天桃猿隊投手莊昕諺，U23世界盃棒球賽代表隊正選名單預計3日公告。

U23世界盃棒球賽將於13日在台灣開打，中華民國棒球協會9月21日公布第2階段培訓隊28人名單，包括美職響尾蛇隊小聯盟高階1A野手陳聖平、中信兄弟投手徐基麟，以及6名台鋼雄鷹球團新秀都在名單內。

教練團持續評估戰力調整名單，9月底中職統一獅隊捕手張翔、野手楊竣翔、羅暐捷替換入名單，今天再加入旅日左投王彥程、樂天桃猿隊投手莊昕諺。

王彥程是2019年U18世界盃棒球賽冠軍隊班底，2019年與日職樂天金鷲隊簽約、2020年展開旅日生涯，今年二軍出賽總計12場，投60.2局戰績2勝4敗，防禦率4.15。

桃猿隊投手莊昕諺本季有4場一軍出賽紀錄，2場先發、2場後援，戰績2敗，一軍出賽防禦率7.07。

樂天桃猿隊莊昕諺。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
樂天桃猿隊莊昕諺。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

樂天桃猿 棒球 王彥程

延伸閱讀

U23世界盃／獅隊張翔、楊竣翔、羅暐捷 入選中華培訓隊

跨聯盟賽／培訓隊邱子軒、高錦瑋飆40分 PLG RS無緣8強

U23世界盃／28人培訓名單出爐23日集訓

中職／2淘汰洋投 麥力德續投二軍、牧田和久決定返日

相關新聞

中職／悍將擒獅 全力以赴禮送TAKE

賽前說好全力以赴，富邦悍將隊昨晚以2：1擊敗統一獅隊，靠雙洋將發威，新洋砲卡洛斯首戰就貢獻2分打點，包括一發超大號陽春砲...

中職／逆轉再逆轉！詹子賢再見安打 兄弟12場11勝

中信兄弟隊9連勝中斷之後又開啟新的連勝，今晚在洲際棒球場逆轉再逆轉，靠詹子賢在9局下的再見安打，以9：8擊敗味全龍隊，維...

中職／「最後一武」滿場1萬人 前一次是9年前曼尼到台南

「最後一武」讓台南棒球場再現盛況，統一獅隊潘武雄今晚的引退賽，吸引滿場球迷，根據球團回報，進場人數是剛剛好的1萬人，創下...

U23世界盃／旅日左投王彥程、桃猿莊昕諺 入選培訓隊

U23世界盃棒球賽培訓隊今天再加入2名球員，包括旅日樂天金鷲隊21歲左投王彥程、中職樂天桃猿隊投手莊昕諺，U23世界盃棒...

中職／中信兄弟攜手公益 唐寶寶開球圓球員夢

中信兄弟隊連續三年與中華民國唐氏症基金會合作，昨天（1日）在洲際棒球場邀請唐寶寶參與開球儀式，由基金會副執行長朱貽莊投球...

中職／「武神」引退 缺完美句點

「武神」潘武雄生涯最終戰，未能再次上演神蹟，統一獅隊昨晚在台南球場以1：2敗給富邦悍將隊，潘武雄4打數沒安打，最後被三振...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。