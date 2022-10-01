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中職／引退逼哭球迷 潘武雄感謝家人自己淚崩

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
中華職棒統一獅潘武雄落淚。記者劉學聖／攝影
中華職棒統一獅潘武雄落淚。記者劉學聖／攝影

統一獅隊總教練林岳平賽前預測，潘武雄在引退儀式上「一定會哭」，他的預測神準，不僅潘武雄頻頻拭淚，潘武雄對家人的深情告白，也讓台南球場球迷深深感動。

潘武雄回顧生涯，才剛感謝完統一企業、獅隊董事長凃忠正、領隊蘇泰安，就已經開始哽咽，也感謝當時選進自己的領隊林增祥，「謝謝你，當時相信我，給我機會，踏進職棒殿堂，今天，我會站在這裡，我沒讓你失望。」

到了感謝家人的地方，潘武雄先謝謝老婆，在出外比賽的時候，把家庭跟小孩照顧好，「當我比賽不順利，我會擺個臭臉，謝謝妳的包容，妳辛苦了。」

接著，潘武雄也感謝爸爸、媽媽跟叔叔，從打球一來一路支持、不給壓力，「我的媽媽一直擔心我的身體，叫我要小心一點，但我還是受傷了，回家看得出來你的不捨，現在，我要退休了，不會再拚過頭了，請妳放心。」

至於對於父親，潘武雄透露，爸爸最近身體狀況不佳，今天沒辦法到場，「這是一點點遺憾，很希望將這樣的風光獻給他。」

能夠在台南棒球場引退，潘武雄也很慶幸，雖然球隊再過幾年就要搬到更新、更大的亞太棒球場，「我很高興，我可以在台南棒球場辦引退，因為，這裡每個角落，充滿了我的足跡，太多太多的回憶，進到球場，就像第二個家。」

潘武雄最後也感謝所有一路上支持自己的球迷，「謝謝你們陪我走過17年，有快樂有悲傷有淚水，全部紀錄在我人生中最美好的一段故事，雖然很不捨，但我沒有離開你們，我的心，永遠與你們同在，沒有你們，就沒有中華職棒、就沒有統一，就沒有現在的潘武雄。」

統一獅潘武雄引退，看到過去上場影片忍不住落淚。記者劉學聖／攝影
統一獅潘武雄引退，看到過去上場影片忍不住落淚。記者劉學聖／攝影
中華職棒統一獅製作標語為潘武雄加油。記者劉學聖／攝影
中華職棒統一獅製作標語為潘武雄加油。記者劉學聖／攝影
統一獅潘武雄引退，家人一起合影。記者劉學聖／攝影
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潘武雄 棒球 林岳平

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