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中職／對三代獅敲安封印球棒 潘武雄笑虧：是失誤吧

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
統一獅潘武雄引退，老隊友重演經典賽事。記者劉學聖／攝影
統一獅潘武雄引退，老隊友重演經典賽事。記者劉學聖／攝影

統一獅潘武雄「最後一武」在台南球場的引退賽，感動現場1萬名滿場球迷，潘武雄與「三代獅」隊友賽後更加演一場模擬戰，最後敲出安打作結，但潘武雄笑虧一壘手高國慶，「那是失誤吧。」

堪稱最會辦引退賽的統一獅球團，面對潘武雄的引退儀式果然祭出超高規格，祝福影片找來副總統賴清德、彭政閔、羅力等各界人士，因身體因素不克出席的潘武雄爸爸也透過影片現身。

潘武雄看到爸爸出現時，忍不住落淚，致詞時表達對父親的敬愛，「謝謝爸爸對我的栽培，在你的嚴格教育下，培育出了一個很棒的兒子。」

獅隊更找來高國慶、王子菘、陽東益、莊景賀、劉芙豪、楊松弦、郭岱琦等三代獅，上場守備，並由總教練林岳平投球、首席教練高志綱蹲捕，讓潘武雄擔任指定打擊，完成生涯最後打席，才將球棒封印。

沒想到餅總猛催球速，潘武雄連打幾顆界外，差點打到一旁觀禮隊友，好不容易才敲出一壘附近滾地球，高國慶配合演出，慢了一拍撲球，讓球穿越形成安打，潘武雄笑說：「那個是失誤吧，當下打擊比較怕打到後面的人，有叫大餅輕輕丟，結果他滿認真的。」

潘武雄後來接受各界贈禮，最令他印象深刻的，是潘威倫代為贈送的赤山國小球衣，也是他棒球的起點，最後搭乘汽車繞場拋了150顆扭蛋給球迷，潘武雄笑說：「真的很累，比之前幫隊友餵球還累。」

體驗了這次的引退活動，潘武雄要向獅隊球團獻上感謝，「引退辦成這樣，真的很感動，他們一直都把儀式辦得很不錯。」

統一獅潘武雄（左）引退，隊友潘威倫（右）合影。記者劉學聖／攝影
統一獅潘武雄（左）引退，隊友潘威倫（右）合影。記者劉學聖／攝影
統一獅潘武雄引退，隊友拋起潘武雄。記者劉學聖／攝影
統一獅潘武雄引退，隊友拋起潘武雄。記者劉學聖／攝影

潘武雄 高國慶 統一獅

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