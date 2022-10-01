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中職／潘武雄感謝林增祥給機會 對家人說感謝淚不停

中央社／ 台北1日電
統一獅潘武雄引退，感謝球迷支持。記者劉學聖／攝影
統一獅潘武雄引退，感謝球迷支持。記者劉學聖／攝影

中職統一獅隊野手潘武雄引退賽眼淚沒停過，17年球員生涯，用好表現回應當初選他入獅隊的前領隊林增祥；大小傷勢總是讓媽媽擔心，潘武雄也要媽媽放心，「我要退休了，不會再拚過頭了」。

中華職棒統一獅隊41歲野手潘武雄今天引退，教練、隊友都直言潘武雄一定會哭，他也沒有讓大家意外，從賽前球迷簽名會就開始哭，賽後引退儀式，也幾乎是邊哭邊講完長長的感謝詞。

潘武雄感謝滿場球迷到場見證他的引退賽，感謝統一企業、球團一路走來的照顧，讓他可以為統一打拚17年、也改善家庭生活品質。

潘武雄2005年季後新人選秀會獲得獅隊指名，他感謝當時的領隊林增祥，「謝謝你當時相信我、給我機會踏進職棒殿堂，今天我會站在這裡，代表沒有讓你失望。」

潘武雄感謝棒球生涯一路走來教導過自己的教練，點名獅隊前總教練呂文生，因為他的帶領，教會他們團結、互相信任、堅強和韌性，也讓他快速成長，也感謝獅隊二軍前總教練陳政賢，讓他打擊上有很大的進步。

潘武雄因拚勁常常滿身傷，他也感謝球隊防護員，「不好意思每年都給你們添麻煩」，一席話也讓現場球迷、教練、隊友笑出來。

談起家人、潘武雄又再度哽咽，他感謝老婆多年的包容和支持，讓他無後顧之憂地在場上打拚，感謝爸爸、媽媽、叔叔，總是在他背後默默鼓勵支持，但從來不給壓力。

潘武雄對媽媽感性告白，「媽媽總是很擔心我的身體，但我總是受傷」，潘武雄說到，每次受傷回到家，都看得出來媽媽很不捨，「現在我要退休了，不會拚過頭了，請你放心」。

潘武雄也感謝爸爸的栽培，「在你嚴格的教育下，教出一個很棒的兒子，讓我人生中可以有這樣的成就、謝謝你。」也希望自己能成為爸爸的驕傲。

潘武雄 統一獅 中職

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