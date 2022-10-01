中職／潘武雄引退萬人齊唱「伊呀伊呀唷」 台南睽違9年滿場

滿場萬人球迷今晚在台南棒球場大聲唱出「伊呀伊呀唷」潘武雄招牌加油曲，統一獅41歲野手潘武雄「最後一武」4打數沒有安打，賽後在滿場掌聲中跟兩隊球員教練一一握手擁抱。

TAKE潘武雄2005年季後選秀獲統一獅隊指名，2006年起展開中職生涯，2007至2009年間跟著獅隊完成3連霸，2007年拿下中職新人王，2008年寫下連續6場次開轟中職本土球員紀錄，2009、2012年拿下打擊王，2020年帶領獅隊拿下隊史第10座總冠軍、也拿下總冠軍賽MVP。

統一獅隊今天在台南棒球場替潘武雄舉行引退賽，吸引滿場球迷入場，每次潘武雄上場打擊，全場球迷唱起「潘武雄啊一壘安打伊呀伊呀唷、潘武雄啊二壘安打伊呀伊呀唷、潘武雄啊三壘安打伊呀伊呀唷、潘武雄啊全壘打伊呀伊呀唷」，也是17年來球迷與潘武雄的默契。

台南棒球場湧入滿場萬人球迷入場，是台南棒球場睽違9年觀眾人數達萬人，上一次破萬人是2013年4月4日獅隊與義大犀牛隊（富邦悍將前身）比賽，當時台南球場滿場人數為1萬2000人。

潘武雄今天先發扛3棒、打指定打擊，首局敲出二壘方向滾地球出局，3局敲出左外野方向飛球出局，6局吞下三振、8局最後一個打席也吞下三振，單場4打數沒有安打。

獅隊今天先發投手潘威倫與潘武雄從小一起長大，潘武雄的中職生涯初登場2006年3月21日，也是由潘威倫擔任先發投手；潘威倫今天投球內容也不差，1局被敲2支安打、再被卡洛斯敲出滾地球失掉1分，5局被卡洛斯敲出陽春砲再掉1分。

潘威倫今天總計用83球投5局，被敲8支安打、1發全壘打，投出1次保送，飆出6次三振，失掉2分責失分、承擔敗投，單場6K已經是潘威倫近5年單場新高，上一次單場三振數超過6次已經是2017年9月17日。

獅隊今天前6局沒能拿下分數，7局靠著林安可陽春砲追回1分，攻勢沒有延續，終場以1比2吞敗。

潘武雄中職一軍例行賽留下1159場出賽紀錄，總計3813打數，敲出1207支安打、129發全壘打、84次盜壘成功，打擊率3成17。