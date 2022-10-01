中職／逆轉再逆轉！詹子賢再見安打 兄弟12場11勝

中信兄弟隊9連勝中斷之後又開啟新的連勝，今晚在洲際棒球場逆轉再逆轉，靠詹子賢在9局下的再見安打，以9：8擊敗味全龍隊，維持近12場11勝的高勝率。

兄弟以0：3落後進入2局下，結果龍隊先發投手鋼龍連投2次保送，陳文杰一支二壘打先敲回1分，福來喜敲出滾地透過野選上壘，三壘跑者也再跑回1分，岳東華保送後，岳政華又補一支安打，追平比數，江坤宇高飛犧牲打超前。

3局下福來喜的安打帶有1分打點，4局下2出局後，王威晨敲安、許基宏靠失誤上壘，接著陳子豪、陳文杰連續2支安打，再添2分，將領先擴大到7：3。

賽前對兄弟4勝1敗、防禦率1.90的鋼龍，前一場對戰兄弟8局無失分，今天卻被打成泡泡龍，僅投2.1局退場，被敲4支安打，丟掉5分，吞下本季第6敗（11勝）。

然而龍隊先在5局上追1分，9局上兄弟終結者呂彥青遇亂流，1出局後被連敲4支安打，劉基鴻在滿壘時的二壘打造成重傷害，丟掉3分，換上李振昌接手後，還是被林智勝敲出高飛犧牲打，兄弟又落後1分。

結果9局下換龍隊終結者陳冠偉出狀況，連投2保送後，兄弟觸擊推進，龍隊再故意保送福來喜後，換上林凱威接手，結果詹子賢上來代打，磨到第7球，成功敲出二壘安打，一棒2分逆轉戰局，向對手說再見。