中職／首安敲超大號全壘打 卡洛斯只是追求扎實擊球

富邦悍將隊今晚在台南球場，靠著雙洋將發威，新洋砲卡洛斯首戰就貢獻2分打點，包括一發超大號陽春砲，安得勝越投越順，繳出7局失1分的優質先發，悍將終場以2：1擊敗統一獅隊。

安得勝來台首戰僅投0.2局失9分（1分責失），到前一場對中信兄弟6局無失分，今晚更進一步延長投球局數，7局被敲5支安打，僅在7局下被林安可敲出陽春砲而丟掉1分。

總教練丘昌榮表示，安得勝今天投得很好，比前一場更好，「希望到球季結束球都能維持這樣的表現，這樣明年球季在洋將安排上就多一個選擇。」

安得勝克服之前手指破皮困擾，開始適應中職用球，今晚到台南球場雖然投手丘比較平，但他也很快適應，「想辦法把球控在低角度，不要讓對手太好打。」挨轟的那一球，安得勝說是一顆失投的內角滑球，被掌握住。

卡洛斯今天初登場，1局上就在一、三壘有人時，敲出滾地推進，打回第1分，5局上更從潘威倫手中敲出一發陽春砲，球一路飛到中外野觀眾席上層。

丘昌榮表示：「才第一場，還不用太早下結論，爆發力是沒有問題，但中職畢竟是他沒對過的投手，或許還要再適應。」

卡洛斯則表示，自己追求的是扎實擊球，「這是我的特質，打得扎實就是安打，更扎實一點就是全壘打。」上場的時候不會特別設定全壘打，在中職的首安就是全壘打，「很感謝上天。」