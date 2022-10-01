中職／潘武雄最後打席挨K不甘心 獅吞5連敗不完美句點

一位屏東來的小夥子，在統一獅隊打滾了17年，職棒生涯在今天畫上句點，潘武雄的「最後一武」或許不完美，但無損他在中職樹立的輝煌偉業。

統一獅隊今天在台南主場迎戰富邦悍將隊，雖有林安可開轟，但不敵悍將在1局上滿壘得到1分，加上悍將新洋將卡洛斯生涯首戰就轟出一發陽春砲，以1：2落敗，吞下5連敗。

潘武雄今天回到熟悉的第三棒，1局下首打席敲出二壘滾地出局，3局下敲出的左外野飛球引起歡呼聲，但還是在牆前被接殺，6局下、8局下都遭到三振，在引退賽的成績是4打數無安打，最後打席吞下三振，潘武雄的表情很不甘心。

8局下潘武雄被三振退場時，台南球場滿場觀眾也意識到這可能是他最後一個打席，起立鼓掌，向這位獅隊名將致意。

從屏東赤山國小少棒起步，潘武雄經歷美和中學、合作金庫棒球隊的磨練，在2005年選秀會獲得獅隊第二指名，正式踏入職棒，在這支球隊一待就是17個年頭。

2007年，潘武雄115支安打、6轟、打擊率3成19的表現成為亮眼新星，收穫新人王開始，生涯還拿過2009、2012年打擊王、3屆外野手最佳10人、1屆外野金手套，入選過7屆明星賽，生涯6度幫助球隊奪冠，2020年更獲選總冠軍賽MVP。

今年球季潘武雄多了一項兼任助理打擊教練的任務，賽前常常可以看到他拿著白板安排球員打擊練習，今天在台南球場的引退賽，滿場1萬名球迷共同見證，一代名將的最後一舞。