中職／「最後一武」滿場1萬人 前一次是9年前曼尼到台南

「最後一武」讓台南棒球場再現盛況，統一獅隊潘武雄今晚的引退賽，吸引滿場球迷，根據球團回報，進場人數是剛剛好的1萬人，創下本季台南球場最高進場人數。

潘武雄今天重回先發第三棒，這一場打完就要告別選手身分，獅隊球團為了這特別的日子，外野草皮特地割出「55」數字，代表他的背號，本壘後方也噴上大大的「武」字，加上場內外各式各樣的旗幟、布條，瀰漫濃濃的離別味道。

台南球場滿場人數就是1萬人，賽前剩餘票數約100張，結果也真的滿場，球團回報進場人數數字就是1萬人，前次台南棒球場例行賽單場突破萬人已經是2013年4月4日，因為義大犀牛曼尼的吸票效應，當時台南球場座位還沒調整過，共有12000人入場。

去年3月13日的聯盟開幕戰，統一獅隊於主場迎戰中信兄弟隊也曾出現爆滿人潮，不過當時受限疫情，因此只能開放78%的觀眾席位，所以該場滿場為7800人。