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中職／獅吳承諭先發無關勝敗 新秀林培緯二軍開轟

中央社／ 台北1日電
吳承諭本季二軍首度先發出賽，投2局失1分、無關勝敗。 中央社
吳承諭本季二軍首度先發出賽，投2局失1分、無關勝敗。 中央社

中華職棒二軍統一獅隊今天與富邦悍將交手，獅隊今年選秀2輪選進野手林培緯開轟，近2場出賽都有安打，獅隊今天總計動用7名投手，吳承諭本季首度先發出賽，投2局失1分、無關勝敗。

中華職棒二軍例行賽統一獅隊今天與富邦悍將交手，獅隊今年選秀第2輪選進大理高中畢業、具有長打能力的野手林培緯，林培緯9月開始在二軍出賽，9月29日敲出首支安打，今天先發打6棒、守三壘。

林培緯2局吞下三振，5局球隊1比2落後時敲出陽春砲，幫助球隊扳平比數，6局敲出右外野方向飛球出局，8局則敲出個人單場第2安；林培緯單場4打數敲出2支安打、二軍首轟出爐。

獅隊投手吳承諭去年球季一軍都是後援出賽，今天賽前本季二軍也都是後援出賽，今天先發出賽，1局稍微有狀況，1人出局後接連被敲3支安打失掉1分，總計投2局被敲4支安打，投出1次四壞保送，失掉1分責失分、無關勝敗。

獅隊今天打線發揮，團隊敲出14支安打，除了林培緯外，張肇元6局也敲出2分砲，獅隊終場以12比6擊敗悍將隊。

富邦悍將 統一獅

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