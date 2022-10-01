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中職／趕上最後一武 IG新鮮人王勝偉發文了

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
富邦悍將隊王勝偉開始用IG，放上與統一獅隊潘武雄的合照。圖／取自IG王勝偉 wei.sheng_3
富邦悍將隊王勝偉開始用IG，放上與統一獅隊潘武雄的合照。圖／取自IG王勝偉 wei.sheng_3

富邦悍將隊38歲的王勝偉終於踏入IG，啟動帳號的第一天就湧進大批粉絲追隨，不料帳號突然被封鎖，好在經過球團申訴恢復，趕上今天賽前更新第三則貼文，分享對潘武雄引退的想法。

今天是潘武雄的「最後一武」即將告別球員身份轉當教練，王勝偉有幸參與，在IG貼上兩人合照，並寫下：「走了3年，趕上了武神的引退儀式，就在今夜，我們一起為他獻上祝福。」

會想要創立IG帳號，王勝偉透露，是因為想分享自己訓練的想法，「很多人跟我說，38歲還能守游擊很不容易，所以想要跟大家分享。」

創立的過程中，王勝偉找了不少隊友、球團人員請教，對這塊完全陌生，他笑說：「剛學會貼文，限時動態還在學，感覺很好玩。」他表示自己之前比較習慣面對面互動，要在網路上面對球迷還有點害羞。

至於IG帳號突然被封鎖，王勝偉自己也有點傻眼，不知道發生什麼狀況，「朋友還開玩笑說，我是不是寫了什麼不該寫的，但我根本就還不太會發文啊。」

創立帳號短短時間就有7千多名粉絲，王勝偉嚇了一跳，「或許是我比較晚創，大家比較好奇吧。」就讀國一的大女兒很早就想教他用IG，如今王勝偉終於「從命」，但還不敢透露給女兒知道，「因為她現在還被限制用手機。」

王勝偉 潘武雄 富邦悍將

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