中職／福來喜人氣高 悍將卡洛斯直呼：不意外

富邦悍將新洋砲卡洛斯（Carlos Franco）今天升上一軍，排定先發第三棒、指定打擊，來自多明尼加的他似乎也有「里長伯」個性，跟中職同鄉球員都很熟識，知道中信兄弟福來喜很有人氣時也笑說：「不意外。」

悍將將范米特下放二軍，拉上卡洛斯的測試意味很濃厚，總教練丘昌榮也不諱言，還是要為明年做準備，好好觀察洋將的狀況，「若是表現好，也會進入明年的選項。」悍將也拉上左投藍愷青補強投手戰力。

卡洛斯來台後先在二軍出賽，昨天才到一軍隨隊，今天就獲得上場機會，他觀察到台灣投手以變化球為主，一軍投手相對有自信、控球較準，也比較少失誤。

第一次來亞洲打球，卡洛斯昨晚看到台式應援也感到有趣，「球迷都會跟著一起跳舞，我們國家只有在換場的時候才會唱歌跳舞。」

中職同樣來自多明尼加籍的球員不少，卡洛斯笑說：「我都認識。」像是昨天就與獅隊的羅薩、柯瑞打招呼，兄弟的德保拉、福來喜也都認識，聽到媒體說福來喜很有人氣，卡洛斯也說：「他的個性外向，是很好的人，有這樣評價，並不意外。」

不只是同鄉，卡洛斯跟來自委內瑞拉的悍將投手富藍戈（Enderson Franco）也很熟，兩人會以西文的「primo（堂兄弟）互稱，卡洛斯解釋，兩人曾在勇士隊當過隊友，當時就因為同姓氏相熟，開始開玩笑彼此是堂兄弟。

來台後卡洛斯吃過不少在地美食，對台灣肉類食物的美味最用印象，還會用台語說「豬腳」，至於另一個知名美食臭豆腐，卡洛斯也知道，但他說：「現在沒有想要嘗試。」