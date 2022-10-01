快訊

出席安倍國葬…岸田文雄不見台灣代表團 背後原因曝光

兩警受傷…高雄偷車犯遭警圍捕持刀、鋸攻擊 還欲點手中汽油彈

中職／福來喜人氣高 悍將卡洛斯直呼：不意外

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
富邦悍將隊新洋砲卡洛斯。 圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊新洋砲卡洛斯。 圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將新洋砲卡洛斯（Carlos Franco）今天升上一軍，排定先發第三棒、指定打擊，來自多明尼加的他似乎也有「里長伯」個性，跟中職同鄉球員都很熟識，知道中信兄弟福來喜很有人氣時也笑說：「不意外。」

悍將將范米特下放二軍，拉上卡洛斯的測試意味很濃厚，總教練丘昌榮也不諱言，還是要為明年做準備，好好觀察洋將的狀況，「若是表現好，也會進入明年的選項。」悍將也拉上左投藍愷青補強投手戰力。

卡洛斯來台後先在二軍出賽，昨天才到一軍隨隊，今天就獲得上場機會，他觀察到台灣投手以變化球為主，一軍投手相對有自信、控球較準，也比較少失誤。

第一次來亞洲打球，卡洛斯昨晚看到台式應援也感到有趣，「球迷都會跟著一起跳舞，我們國家只有在換場的時候才會唱歌跳舞。」

中職同樣來自多明尼加籍的球員不少，卡洛斯笑說：「我都認識。」像是昨天就與獅隊的羅薩、柯瑞打招呼，兄弟的德保拉、福來喜也都認識，聽到媒體說福來喜很有人氣，卡洛斯也說：「他的個性外向，是很好的人，有這樣評價，並不意外。」

不只是同鄉，卡洛斯跟來自委內瑞拉的悍將投手富藍戈（Enderson Franco）也很熟，兩人會以西文的「primo（堂兄弟）互稱，卡洛斯解釋，兩人曾在勇士隊當過隊友，當時就因為同姓氏相熟，開始開玩笑彼此是堂兄弟。

來台後卡洛斯吃過不少在地美食，對台灣肉類食物的美味最用印象，還會用台語說「豬腳」，至於另一個知名美食臭豆腐，卡洛斯也知道，但他說：「現在沒有想要嘗試。」

中職 勇士 柯瑞

延伸閱讀

中職／延長賽拚滿12局！悍將林澤彬超前安 獅吞5連敗

經典賽／餅總配備2打擊教練有不同分工 抉擇後獨缺悍將

中職／猿打悍將找回暴力本色 曾總點名一關鍵人物

中職／悍將致命9局5保送自我毀滅 送兄弟安心得勝

相關新聞

中職／潘武雄最後一武第3棒DH 林岳平期待像基特引退賽

潘武雄的「最後一武」，今天賽後統一獅球團將為他舉辦引退儀式，這紀念性的一戰，總教練林岳平將他排在第3棒、指定打擊，期待他...

中職／55號當教練繼續穿 潘武雄賽前就已淚崩

今天是潘武雄「最後一武」生涯在台南球場的引退賽，統一獅球團賽後安排了滿滿的致敬活動，總教練林岳平預測：「他一定會哭。」果...

中職／潘武雄要引退 丘昌榮腦中閃過兩個深刻畫面

富邦悍將隊今天對戰統一獅隊，作為潘武雄引退賽的對手，悍將總教練丘昌榮回想起一項近期畫面，在收工的新莊球場仍看到潘武雄奮力...

日職／昔日甲子園二刀流 根尾昂棄打從投迎來一軍先發初登板

在2018年被四隻球隊同時指名的大阪桐蔭王牌、且是強投豪打的「二刀流」根尾昂，在經過抽籤進入中日後，選擇專注往野手發展，可惜打擊方面始終沒有提升，經過總教練立浪和義教練團討論後，決定棄打從投在職棒舞台

日職／還要一年才能挑戰MLB 日媒怕山本由伸明年沒動力

1998年出身的山本由伸現年24歲，在剛結束的最後一次例行賽先發後確定了連霸五冠王（勝投、防禦率、三振、勝率、完封），澤村賞衛冕也是10拿9穩的情況，今日根據日媒爆料預計將在明年球季結束透過入札前往美

中職／福來喜人氣高 悍將卡洛斯直呼：不意外

富邦悍將新洋砲卡洛斯（Carlos Franco）今天升上一軍，排定先發第三棒、指定打擊，來自多明尼加的他似乎也有「里長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。