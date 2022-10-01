中職／潘武雄要引退 丘昌榮腦中閃過兩個深刻畫面

富邦悍將隊今天對戰統一獅隊，作為潘武雄引退賽的對手，悍將總教練丘昌榮回想起一項近期畫面，在收工的新莊球場仍看到潘武雄奮力練習的身影，2020年總冠軍賽更是丘昌榮個人深刻記憶。

統一獅隊潘武雄今天在台南球場舉行引退賽，與悍將隊之戰回到熟悉的第三棒，雖然日職有時會給予引退球員全速球對決的「禮遇」，丘昌榮表示，今晚不會放鬆，「TAKE應該也不想吧，還是會正常去對決。」

「他要退休當然可惜。」丘昌榮表示，潘武雄能打這麼多年一定有他的一套，「有一次新莊因雨延賽，當大家都結束練習離開，卻看到他還在練習，昨天賽前也一直在準備，難怪可以打到這個年紀，不斷地要求自己。」

2020年獅隊逆轉中信兄弟奪冠，潘武雄打擊率4成71、7打點的表現獲選總冠軍賽MVP，第一場比賽更是以一發代打全壘打敲回勝利打點，時任兄弟總教練的丘昌榮也難忘，「他真的是恐怖的打者，尤其是在關鍵時刻，能夠讓教練驚喜。」

看到潘武雄的能力，丘昌榮想起昔日昔日誠泰COBRAS隊友謝佳賢，共同點是攻擊能力強、打擊面廣、速度快、守備也優異，至於年輕一代的好手中，「有優秀的左打，但要像潘武雄這樣的揮棒型態，目前沒有接近的人選。」