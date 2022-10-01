中職／55號當教練繼續穿 潘武雄賽前就已淚崩

今天是潘武雄「最後一武」生涯在台南球場的引退賽，統一獅球團賽後安排了滿滿的致敬活動，總教練林岳平預測：「他一定會哭。」果然看得很準，因為潘武雄在賽前簽名活動，聽到球迷為他加油就已經忍不住落淚。

「潘武雄打全壘打～ 咿呀咿呀唷～」潘武雄今天走到台南球場外，要準備為55位幸運球迷簽名，走往簽名舞台的路上，球迷自發性的唱起來他的應援曲。

站上台後，潘武雄看著台下滿滿球迷，忍不住落淚，球迷們再喊出「潘武雄加油！」結果潘武雄說：「你們這樣幫我加油，我更想哭，謝謝你們來看我，我會盡全力去表現。」

今天有可能是潘武雄以55號選手身份的最後一戰，賽前獅隊球團統計，現場門票只剩約100張，滿場機會很大，林岳平日前曾表示，例行賽接下來應該不會再讓他出場，只有季後賽另當別論。

不過潘武雄的背號還不會這麼快退休，領隊蘇泰安表示，潘武雄之後擔任教練也會繼續穿此號碼，除非之後本人有其他想法，才會再舉辦背號引退儀式，而潘武雄在球隊17年，也符合球隊內部背號引退的規範。

今天賽前台南球場就有球迷在排隊，等著購買潘武雄紀念商品，蘇泰安表示，能夠吸引這麼多球迷是潘武雄的魅力，「他說要感謝球團，球團也要感謝他，為球隊貢獻這麼多年，今天全台各地球迷都來了，還有花蓮的球迷特別跑過來。」