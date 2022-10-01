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中職／55號當教練繼續穿 潘武雄賽前就已淚崩

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
中華職棒統一獅隊老將潘武雄（前中）1日將在台南球場進行引退賽，宣告正式卸下球員身分，球團並於賽前安排簽名會，潘武雄與滿場熱情球迷合影留念。
中華職棒統一獅隊老將潘武雄（前中）1日將在台南球場進行引退賽，宣告正式卸下球員身分，球團並於賽前安排簽名會，潘武雄與滿場熱情球迷合影留念。

今天是潘武雄「最後一武」生涯在台南球場的引退賽，統一獅球團賽後安排了滿滿的致敬活動，總教練林岳平預測：「他一定會哭。」果然看得很準，因為潘武雄在賽前簽名活動，聽到球迷為他加油就已經忍不住落淚。

「潘武雄打全壘打～ 咿呀咿呀唷～」潘武雄今天走到台南球場外，要準備為55位幸運球迷簽名，走往簽名舞台的路上，球迷自發性的唱起來他的應援曲。

站上台後，潘武雄看著台下滿滿球迷，忍不住落淚，球迷們再喊出「潘武雄加油！」結果潘武雄說：「你們這樣幫我加油，我更想哭，謝謝你們來看我，我會盡全力去表現。」

今天有可能是潘武雄以55號選手身份的最後一戰，賽前獅隊球團統計，現場門票只剩約100張，滿場機會很大，林岳平日前曾表示，例行賽接下來應該不會再讓他出場，只有季後賽另當別論。

不過潘武雄的背號還不會這麼快退休，領隊蘇泰安表示，潘武雄之後擔任教練也會繼續穿此號碼，除非之後本人有其他想法，才會再舉辦背號引退儀式，而潘武雄在球隊17年，也符合球隊內部背號引退的規範。

今天賽前台南球場就有球迷在排隊，等著購買潘武雄紀念商品，蘇泰安表示，能夠吸引這麼多球迷是潘武雄的魅力，「他說要感謝球團，球團也要感謝他，為球隊貢獻這麼多年，今天全台各地球迷都來了，還有花蓮的球迷特別跑過來。」

潘武雄 林岳平 蘇泰安

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