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中職／潘武雄就代表希望 高志綱祝福退休後身體舒服一點

中央社／ 台北1日電
中職統一獅隊野手潘武雄今天引退，多年隊友高志綱直言潘武雄總能給人期待感。 中央社
中職統一獅隊野手潘武雄今天引退，多年隊友高志綱直言潘武雄總能給人期待感。 中央社

中職統一獅隊野手潘武雄今天引退，多年隊友高志綱直言潘武雄總能給人期待感，「感覺看到他就看到希望」，因為拚勁總是滿身傷，高志綱也祝福他退休之後「身體可以舒服一點」。

統一獅隊41歲野手潘武雄「最後一武」今天在台南棒球場舉行引退賽，多年隊友、現任獅隊首席教練高志綱表示，「不用想就知道，潘武雄今天一定會哭」，提到潘武雄在場上努力、對比賽勝負的執著，對棒球的情感很深，不僅是他，隊友、觀眾一定會哭得稀里嘩啦。

潘武雄一直是獅隊指標性人物，高志綱表示，潘武雄總是帶給大家安定感，在糟糕的情況下，當看到隊友很努力在拚，就會激起身邊人的鬥志，相信這樣的感覺可以感染身邊的人，「對球迷也是，只要看到潘武雄，就感覺看到希望。」

潘武雄17年球員生涯、因為拚勁身上大小傷勢不斷，潘武雄曾表示不後悔，再重來一次還是會選擇去拚，高志綱也提到，很多場上的美技守備，看著他全力去撲，跑壘也是全力衝，都可以感覺到他的拚勁，但也出現很多令人惋惜的畫面，因為撲接肩膀受傷、因為跑壘腿拉傷，這麼努力的球員，卻要承受這樣的痛苦。

「他是唯一一個讓我覺得，我希望你可以不用這麼拚，只要留在場上就好的球員」，高志綱笑說，或許這樣講大家會覺得很奇怪，但潘武雄留在場上，對戰力就是加分，只希望他可以健康的在球場上。

潘武雄今年開始球員兼任助理打擊教練，今天過後將結束球員生涯，高志綱也送上祝福，為了棒球、為了比賽，這些年來身體承受了很多痛苦和不舒服，一直堅持到今天，希望未來轉換身分，可以讓他身體舒服一點，痛苦的感覺降下來，也希望他可以指導出更多的潘武雄。

潘武雄 高志綱 棒球

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