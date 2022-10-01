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中職／潘武雄最後一武第3棒DH 林岳平期待像基特引退賽

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
潘武雄的「最後一武」引退賽，排在第3棒、指定打擊。 聯合報系資料照
潘武雄的「最後一武」引退賽，排在第3棒、指定打擊。 聯合報系資料照

潘武雄的「最後一武」，今天賽後統一獅球團將為他舉辦引退儀式，這紀念性的一戰，總教練林岳平將他排在第3棒、指定打擊，期待他如同洋基隊名將基特，在引退賽有特殊演出。

與潘武雄從隊友變教頭，林岳平印象深刻的是，球員時期的5次冠軍、接任總教練的1冠，「這6次冠軍，他都對球隊有很大貢獻，幾乎都是他打下來的，今天是他選手生涯的最後一天，值得大家的喝采。」

關鍵一擊能力，也是球迷對潘武雄最深刻印象，林岳平認為，這是因為「專注」兩個字，「他在場上非常專注，每一個打席都是，只要打不好，就很執著去思考，如何擺脫失敗。」

潘武雄的專注，是林岳平認為年輕球迷最值得效仿的地方，而退休後潘武雄也會專心擔任教練，協助年輕球員成長，林岳平表示：「未來相信他會有自己的方式，不過選手時期他如何去突破自己，這些經驗相信能夠幫助到選手。」

今天台南球場有機會滿場，林岳平回想自己在2018年3月25日的引退賽人數，「我一定輸他，這應該是隊史第一次引退有這麼多人，很光榮的一刻。」

獅隊近期打擊有些不振，林岳平也期待潘武雄在這個大日子裡，有適時一擊，就像基特在生涯主場最終戰敲出再見安打，有特殊表現。

林岳平 潘武雄 基特

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