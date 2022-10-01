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日職／昔日甲子園二刀流 根尾昂棄打從投迎來一軍先發初登板

聯合新聞網／ 綜合報導
根尾昂在國、高中時就曾擔任過投手，且有優異的表現，在球季最後一戰迎來先發機會。 截圖自推特
根尾昂在國、高中時就曾擔任過投手，且有優異的表現，在球季最後一戰迎來先發機會。 截圖自推特

在2018年被四隻球隊同時指名的大阪桐蔭王牌、且是強投豪打的「二刀流」根尾昂，在經過抽籤進入中日後，選擇專注往野手發展，可惜打擊方面始終沒有提升，經過總教練立浪和義教練團討論後，決定棄打從投在職棒舞台努力，也即將在2日面對廣島的比賽生涯首次先發登板。

本季是根尾生涯第四年，開季還以外野手身分登錄，由於打擊始終沒有起色，季中與立浪和義教練商討後轉為投手，並且屢屢投出150公里的速球，目前為止中繼登板24場，繳出防禦率3.81的成績。

就在中日日前確定時隔6年又成為例行賽爐主後，球隊決定給根尾機會，期待他在下一季以擠進輪值為目標，因此特別安排他在季末的最後戰對廣島比賽先發來做測試。

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